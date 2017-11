Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš chce, aby cestovní ruch spadal do působnosti ministerstva kultury. Záležitosti církví, které jsou dnes v gesci tohoto ministerstva, chce zařadit pod ministerstvo financí, napsal server iDNES.cz. Babiš o problematice kultury dnes jednal s představiteli některých státních kulturních institucí. Oproti předpokladu se na schůzce nemluvilo o osobě nového ministra kultury. Pro zástupce katolické církve, jež je největším příjemcem peněz z restitucí, je návrh nekoncepční, důležité ale je dodržení platných zákonů včetně toho restitučního.

Převedení cestovního ruchu pod kulturu je nápadem opakovaným různými politiky z mnoha stran politického spektra vždy v době, kdy se řeší buď personální obsazení úřadu, či příští kulturní politika. Převedení agendy církví však je novinkou. Minulý týden Babiš připustil možnost zdanění peněžité části církevních restitucí. Návrh podporují KSČM a SPD.

Babiš uvedl, že v koaliční vládě nebylo možné se k tomuto nápadu vrátit, není ale podle něj důvod, "aby se to nedanilo". Náhrady za majetek, který v rámci restitucí nelze vydat, činí asi 60 miliard korun rozložených do 30 let. I po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání stát ještě několik let bude vyplácet církvím příspěvek na činnost.

"Pro arcibiskupství pražské je klíčové, aby byly dodrženy platné zákony a podepsané dohody. To, zda stále se tenčící příspěvek církvím bude mít v gesci ministerstvo kultury, nebo ministerstvo financí, není z našeho pohledu podstatné," řekl ČTK mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl ČTK sdělil, že uvedenému záměru nerozumí. "Vnímám to jako nekoncepční a ničím nepodložený krok," řekl. Dnešní ministerstvo kultury se podle něho vyvinulo z původního ministerstva kultu a vyučování, tedy de facto ministerstva náboženských věcí. "Proč tedy měnit něco, co funguje a je prověřeno léty praxe?" uvedl.

"My chceme pod kulturu dát cestovní ruch, naopak agenda církví má být na ministerstvu financí," řekl Babiš serveru. Návrh pro zdanění peněžité části církevních restitucí podpořily KSČM a SPD, kritizovali ho zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Současné vedení ministerstva kultury v čele s lidovcem Danielem Hermanem podle své mluvčí Simony Cigánkové "nemá potřebu Babišovy plány komentovat".

Babiš se v Průhonicích sešel s ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem, s ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem, s ředitelem Národního technického muzea Karlem Ksandrem a s ředitelem Národního divadla Janem Burianem. "Mezi priority patřilo, aby kultura byla více propojená s cestovním ruchem, aby byla dobře financovaná," přiblížil ČTK Mareček obsah dvouhodinového jednání. Zástupci kulturních institucí na schůzce také prosazovali, aby ze státního rozpočtu šlo na kulturu jedno procento ze státního rozpočtu, o které české vlády dlouhodobě usilují, respektive toto své úsilí proklamují.

Podle Marečka se jednání týkalo pouze odborných záležitostí z oblasti kultury, nikoli obsazení ministerstva. "Ta schůzka neměla žádný personální charakter. To je koneckonců věcí pana Babiše nebo věcí politických vyjednávání," řekl Mareček.

Nabídku na post ministra kultury již odmítl rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) Ivo Medek. Dokumentaristka Eliška Kaplicky Fuchsová uvedla, že dostala nabídku vést resort kultury, ale Babiš to v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál jednoznačně odmítl. Vládní sestavu chce mít Babiš hotovou do 20. listopadu, kdy se poprvé sejdou noví poslanci.