Praha - Dnešní sněmovní debata o policejní žádosti o vydání poslanců ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání se v podvečer zvrhla ve slovní přestřelku mezi Babišem a ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD). Častovali se nevybíravými výrazy kvůli situaci těžební firmy OKD, kvůli bytům jejich zaměstnanců i kvůli případu prodeje bytů firmy ČEZ v pražské Písnici. Navzájem se obviňovali z odpovědnosti.

Na počátku poslanec ANO a dlouholetý zaměstnanec OKD Josef Hájek řekl, že Sněmovna řeší údajný podvod za 50 milionů korun, zatímco v případě sporu o privatizaci OKD jde o šest miliard korun. "Tady žvaníte o OKD, které jste nechali brutálně rozkrást," vmetl pak Babiš sociálním demokratům. Vyzval je, ať přestanou lhát. "OKD je váš supertunel," tvrdil.

Volební lídr ČSSD Zaorálek odmítl výtky ANO, že se dost neangažoval v kauze bytů OKD. "Vy mi nemáte co vyčítat," uvedl. Prohlásil, že naopak ANO hodilo přes palubu lidi v podobné kauze bytů v Písnici a neudělalo nic. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) to označil za demagogii.

Babiš také obvinil Zaorálka ze lživého tvrzení, že se neangažoval v kauze písnických bytů. "Vy tak lžete, sprostě lžete," prohlásil. "Když jste mě vykopli z vlády, tak ČEZ ovládl českou vládu. Ministr financí byl za blbečka za valné hromadě ČEZ," uvedl mimo jiné.

Zaorálek se při sporu o OKD ohradil proti Babišovu tvrzení, že by lhal a že Moravskoslezský kraj je zdevastovaný. "To není věcně pravda. To je taková hysterická reakce, která neodpovídá realitě," řekl a dodal, že situaci kolem OKD se povedlo vládě konsolidovat.

"OKD jsem dal do pořádku já a taky mám na to papíry," kontroval po Babiš. Ministr zahraničí je podle něj "totální amatér v ekonomice", který v životě neřídil žádnou firmu. Zaorálek naopak obvinil Babiše, že chtěl OKD privatizovat.