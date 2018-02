Barcelona - Až 90 procent chytrých televizorů s operačním systémem Android TV mohou napadnout viry. Mohou být nakažené vyděračskými programy, odposlouchávat, co se děje v domácnosti, těžit bitcoiny nebo prostřednictvím domácí sítě napadat další zařízení. Uvedli to zástupci antivirové firmy Eset na Světovém mobilním kongresu v Barceloně.

Do roku 2020 by se mělo připojit k internetu až 30 miliard chytrých zařízení. Již na konci letošního roku by mělo být připojeno přes 750 milionů chytrých televizorů. Jejich prostřednictvím bude možné dělat všechno to, na co byli uživatelé dosud zvyklí u počítačů. Chytré televizory vybavené integrovanými mikrofony, kamerami a USB porty se stávají stále častějším terčem útoků škodlivých programů.

Prostřednictvím napadeného chytrého televizoru s Androidem mohou kyberzločinci proniknout i do jiných zařízení připojených do stejné domácí sítě, ale také provádět špionáž a shromažďovat citlivé osobní údaje.

"Minulý týden jsme například odhalili škodlivý program, který prostřednictvím chytré TV těžil bitcoiny. To znamená, že využívá procesor televizoru 24 hodin denně a může způsobit jeho destrukci," uvedl Branislav Orlík z Esetu.

Škodlivé programy se do televizoru dostanou nejčastěji jako podvodná aplikace z obchodu Google Play nebo přes USB zařízení. Android TV využívá například Sony, Philips, Xiaomi, Sharp nebo Bang&Olufsen.

Již v roce 2013 experti prokázali, že zneužitím některých bezpečnostních děr u vybraných modelů chytrých televizorů Samsung připojených k internetu lze vzdáleně zapnout integrovanou kameru a mikrofon. O rok později se objevila bezpečnostní díra ve standardu pro hybridní televizní vysílání známém jako HbbTV. Škodlivý kód byl ukryt v aplikacích pro HbbTV a cílil na tisíce chytrých televizorů během jediné kampaně. Kradl přihlašovací údaje, zobrazoval falešné reklamy a dokonce se proboural do nechráněné Wi-Fi sítě. Problémy s HbbTV se dostaly do centra pozornosti také v roce 2017. Bezpečnostní analytik upozornil na možnost šíření bezdrátového připojení, přes které může útočník ohrozit chytré televizory.

Eset na veletrhu jako první z velkých hráčů představil službu, která má televize s Androidem ochránit. Ke stažení je prostřednictvím obchodu Google Play přímo do chytré televize. Většina funkcí je bezplatná, připlácí se například za ochranu proti phishingu nebo za plánované scanování.