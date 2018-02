Wolfsburg (Německo) - Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je mladoboleslavská Škoda Auto, loni více než zdvojnásobil čistý zisk na 11,35 miliardy eur (zhruba 288 miliard Kč) z 5,14 miliardy eur v předchozím roce. Vyplývá to z předběžných údajů, které firma dnes zveřejnila.

Volkswagen tak loni dosáhl vyššího zisku než v roce 2014, tedy v období před vypuknutím skandálu kolem manipulací s testy emisí naftových vozů. Automobilka přitom musela zaúčtovat další miliardy eur jako mimořádné náklady související s řešením skandálu, upozornila agentura DPA.

Skupina Volkswagen v loňském roce zvýšila dodávky automobilů zákazníkům o 4,3 procenta na rekordních 10,741 milionu vozů. Tržby společnosti loni vzrostly o více než šest procent na téměř 231 miliard eur.

Provozní zisk se téměř zdvojnásobil na 13,8 miliardy eur. Zaostal však za očekáváním analytiků, kteří jej podle průzkumu agentury Reuters odhadovali v průměru na 14,7 miliardy eur. Cena akcií Volkswagenu dnes klesla o 0,8 procenta.

Automobilka předpověděla, že její tržby by letos mohly stoupnout až o pět procent. Zároveň však upozornila, že na ziskovost by mohly mít negativní vliv rozsáhlé investice do elektromobilů.

Škoda Auto již dříve oznámila, že loni dodala zákazníkům rekordních 1,2 milionu aut, což je o 6,6 procenta více než v předchozím roce. Koncern Volkswagen zahrnuje také řadu dalších značek, kromě hlavní značky VW jsou to například Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche či Seat.

Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

Volkswagen si již na řešení skandálu dal stranou 25,8 miliardy eur, z toho 3,2 miliardy v loňském roce. Z vytvořené rezervy zatím utratil téměř 20 miliard eur. Volkswagen peníze vynakládá na pokuty, odškodné a svolávání automobilů k úpravám, píše agentura Reuters.

V letošním roce Volkswagen čelí dalšímu skandálu, protože se objevily zprávy o tom, že spolu s dalšími německými automobilkami financoval testování účinků emisí naftových automobilů na opicích i lidech. Dozorčí rada Volkswagenu dnes podle zdroje agentury Reuters jednala o opatřeních, která by zabránila opakování podobných experimentů.

Dozorčí rada dnes rovněž navrhla zvýšení dividend. U kmenových akcií by podle ní dividenda měla stoupnout na 3,90 eura na akcii z předchozích dvou eur na akcii.