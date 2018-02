Praha - Zákazy jízdy starších naftových aut v některých německých městech nepovedou podle tuzemských autobazarů k tomu, že by majitelé tato vozidla masivně a pod cenou prodávali do České republiky. Spolkový správní soud v Lipsku dnes rozhodl, že tyto zákazy jsou právně přípustné. Autobazary reagovaly na názory některých odborníků, podle nichž zákaz vjezdu dieselových aut do německých měst může přinést výrazné zlevnění ojetin s naftovými motory a růst zájmu o ně v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy.

"Masivní výprodej dieselů z Německa do ČR nenastane," napsala v dnešní tiskové zprávě Asociace prodejců použitých automobilů - autobazarů (APPAA). Upozornila také na fakt, že již nyní existují v Německu omezení pro vjezd vozidel do center některých německých měst. I když se týkají statisíců německých vozidel, němečtí řidiči přesto taková vozidla masivně neprodávají.

"V České republice je navíc trh s ojetými vozy již natolik vyspělý, že není možné, aby absorboval desítky tisíc vozidel, které nevyhovují emisním limitům. Autobazary takové vozy rozhodně nevykoupí a čeští občané jen velmi obtížně budou akceptovat nabídku německého majitele nevyhovujícího vozu na prodej, byť se slevou 20 procent," uvedla asociace. Český zákazník má podle domácích autobazarů nejčastěji zájem o vozidlo s českým původem, jasnou servisní historií a platnými emisními limity.

Provozní ředitel sítě autobazarů AAA Auto Petr Vaněček připomněl, že na českém trhu se postupně vyrovnává podíl naftových a benzinových vozů ve prospěch vozů s benzinovými motory, po kterých je i dlouhodobě vyšší poptávka. Proti sobě jdou podle něj dva trendy - mírné zvýšení dovozu levnějších, více ojetých a starších dieselů zejména z Německa a zároveň zvýšený zájem o zánovní benzinové vozy. "Starší, a tím pádem i rizikovější naftové automobily, které na zdrojových trzích nevyhovují emisním normám, a majitelé se jich zbavují na úkor tuzemského životního prostředí, se k nám vozí již delší dobu. Nečekáme, že by nyní kvůli rozhodnutí německého soudu mělo dojít k nějakému raketovému nárůstu," uvedl Vaněček.

Ceny dovozových dieselů by se podle Vaněčka neměly zásadně snižovat. Naftové vozy s domácím původem si podle něj ceny spíše udrží, protože zde hrají roli i jiné faktory. "Lidé totiž kromě ceny hledí i na doloženou servisní historii nebo ověřitelnost stavu tachometru. Zákazníci mají také obecně vyšší důvěru k vozům s původem v České republice," dodal Vaněček.

Podle dřívějších údajů společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování původu nabízených ojetých aut, se celkově v Česku ročně prodá zhruba 700.000 ojetin - 71 procent připadá na vozidla z ČR, 18 procent na dovoz z Německa a šest procent na vozy z Itálie.