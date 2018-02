Bejrút - Sdělovací prostředky blízké Damašku, Moskvě a Teheránu nepřestávají poukazovat na jednostrannost pohledu ostatních médií na syrský konflikt. Poskytují vlastní popis každé akce a vyvracejí údajně lživé zprávy. Mohlo by to být úsměvné, kdyby nešlo o životy lidí a kdyby toto neustálé "uvádění věcí na pravou míru" nemělo tak velké publikum jak v arabském světě, tak na Západě. V komentáři to dnes napsal libanonský L'Orient le Jour (OLJ), který poukázal na čtyři hlavní argumenty Damašku a jeho spojenců.

"Bráníte Al-Káidu," je ten nejčastější. Pokud někdo tvrdí, že v minulých deseti dnech zahynulo při bombardování vládních sil ve východní Ghútě 560 civilistů, pak chrání "teroristické skupiny", přičemž jsou označeny jako Al-Káida, což vyvolává největší strach. Pro Damašek existují jen dva tábory - buď loajalisté, nebo bojovníci vedoucí svatou válku.

Navzdory tvrzení loajalistů má Al-Kádia v Ghútě minimální zastoupení. Dvě hlavní tamní skupiny, Armáda islámu a Fajlak ar-Rahman, je sice možné označit za islamistické, avšak obě mají politické plány na národní úrovni. Spíše než s Al-Káidou nebo Islámským státem (IS) je možné je srovnat s Muslimským bratrstvem. Pakliže přívlastek islamistický stačí k tomu, aby byla skupina označena za teroristickou, pak je teroristická i většina spojenců Damašku z Íránu, Iráku, Libanonu, Pákistánu a Afghánistánu.

Za stoupence svaté války lze označit pouze skupinu Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která má v Ghútě několik set bojovníků. Vznikla z fronty An-Nusra, což byla odnož Al-Káidy, ale rozešla se s ní, protože se nepřipojila k nadnárodní svaté válce. To nezmenšuje její nebezpečnost, avšak Damašek záměrně vypichuje vliv této skupiny a na tom staví svou tezi o nezbytnosti boje proti terorismu. První dvě skupiny přitom chtějí HTS z Ghúty vytlačit, jakmile začne platit příměří.

Dalším argumentem je, že se veřejnosti předkládají zinscenované scény utrpení. V tomto směru vynikají propagandistické páky Ruska Russia Today a Sputnik. Snímky z Ghúty podle OLJ zveřejňují renomované zdroje jako AFP, Reuters a AP, pro něž pracují místní zaměstnanci, jež prošli školením. Nepublikuje se nic, co nebylo ověřeno, omyl se přizná. Snímky se doplňují okolnostmi, za nichž byly pořízeny.

Agentury se zdráhají zveřejňovat ty nejkrutější, protože účelem není šokovat. Z místa posílají nespočet záběrů také aktivisté, kteří tam působí, ale jejich materiál se do agentur nedostává, protože původ nelze ověřit. Tvrdit, že jsou informace lživé, a nijak to nedokázat, je propaganda a očernění užívaných verifikačních postupů.

"Nikdy neinformujete o obětech útoků mezinárodní koalice," zní další argument poukazující na boje, které v Sýrii vede koalice pod velením USA. "Média" podle Damašku a spol. této koalici straní a o jejích válečných zločinech mlčí. Tato rétorika legitimizuje zločiny režimu, protože se tu otevírá prostor, o němž se vlastně nemluví, ale kde se také zabíjí.

Je známo, že v bojích proti IS, jichž se zúčastnila koalice, padlo na 10.000 civilistů a vítězství bylo dosaženo za cenu rozsáhlého ničení a útěku obyvatel. Srovnávat ale boj koalice proti IS a syrské vlády proti teroristům je nemožné. Koalice se podle nevládních organizací snažila vyhýbat civilním objektům, méně opatrná je až od nástupu prezidenta Donalda Trumpa. Civilisté ale nikdy nebyli terčem, jde o nechtěné oběti. V případě druhé strany je záměrným terčem civilní infrastruktura - nemocnice, školy - protože cílem je donutit civilisty odejít. Vyděsit je má také používání chemikálií a tříštivých bomb. Lidé v Rakce a iráckém Mosulu byli rukojmí IS a jeho odchod oslavovali jako osvobození. Lidé v Ghútě odejít nechtějí, protože se bojí, co s nimi vláda pak provede.

Dalším častým argumentem je: Tohle je válka, věci nejsou jenom černé a bílé, oběti jsou na obou stranách. Odkazuje to na to, že povstalci na protivníka také útočí a i ten má ztráty. V případě Ghúty se státní média zaměřují na oběti povstaleckých útoků v Damašku. Mlčí se však o tom, že počty obětí v Ghútě jsou s těmi v Damašku stokrát vyšší. Syrský konflikt není už dávno bojem vlády proti jejím odpůrcům. Navěsily se na něj další malé války, ale tvrdit, že za smrt 340.000 lidí nesou stejnou měrou odpovědnost všichni, je mylné. Za tragédii Sýrie je odpovědný především režim a jeho spojenci. Válečné zločiny nelze přijmout v rámci reálné politiky, která má obnovit pořádek. Vláda, která sedm let bombarduje vlastní národ, nemůže dosáhnout míru. Zabíjení civilistů nepomůže boji proti terorismus a nepovzbudí uprchlíky k návratu.

Vyvracení faktů má ze syrské vlády učinit oběť. V tom je síla této propagandy a to vysvětluje její úspěch.