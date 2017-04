Damašek/Haag - Syrský prezident Bašár Asad označil za "zcela vykonstruované" obvinění ze strany Západu, podle něhož syrská vláda minulý týden podnikla v provincii Idlib chemický útok. Podle Asada Spojené státy potřebovaly jen záminku pro svůj útok na syrskou leteckou základnu. Americká akce ale podle syrského prezidenta neomezil palebnou sílu jeho armády. Asad v rozhovoru, který dnes zveřejnila agentura AFP, vyloučil, že by jeho vláda měla chemické zbraně. Chemický útok, který si vyžádal desítky lidských životů, hodlá vyšetřovat mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní.

"Podle nás je to na sto procent konstrukce. Náš dojem je, že Západ, především Spojené státy, jsou komplici teroristů a celou tuto historku vytvořily, aby měly záminku k útoku," řekl Asad v prvním interview od chemického incidentu v Chán Šajchúnu ze 4. dubna a americké odvety z minulého pátku.

Asad zopakoval tvrzení, že jeho vláda chemické zbraně nemá. "Před několika lety, v roce 2013, jsme se vzdali celého našeho arzenálu. A i kdybychom takové zbraně vlastnili, nikdy bychom je nepoužili," řekl prezident. V Chán Šajchúnu minulý týden zemřelo po otravě toxickým plynem přes osm desítek lidí a další asi čtyři stovky osob utrpěly zranění.

Syrská vláda tvrdí, že nepoužila plyn, ale že její nálet zasáhl sklad chemických zbraní islamistů z Fronty dobytí Sýrie. Tato skupina, která s dalšími rebely ovládá Chán Šajchún, se dříve hlásila k síti Al-Káida, nyní tvrdí, že vazby s touto teroristickou sítí zpřetrhala.

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) dnes oznámila, že vyslala do Turecka své experty, aby tragédii z Chán Šajchúnu vyšetřili. OPCW nicméně uvedla, že její pracovníci se mohou vyjádřit jen k tomu, zda byly, nebo nebyly použity chemické zbraně, nikoli k tomu, kdo je použil. Očekává se, že skupina bude v Turecku pracovat tři až čtyři týdny.

Britští experti OPCW dnes oznámili, že ve vzorcích odebraných na místě byly stopy nervově paralytické látky sarin. To už dříve prohlásilo i Turecko, kam bylo převezeno k ošetření několik desítek zasažených lidí.

Prezident Asad řekl AFP, že dovolí jen takové vyšetřování incidentu, které bude nestranné. Jeho vláda si prý chce být jista, "že vyšetřování nebude využito k politickým cílům."

Syrská armáda dnes v prohlášení, o němž informovala syrská státní televize, uvedla, že USA ve středu v noci zasáhly v provincii Dajr az-Zaur sklad chemických zbraní patřící organizaci Islámský stát (IS). Do ovzduší se prý pak dostal toxický plyn, který zabil "stovky lidí". Podle syrské armády to dokazuje, že IS vlastní chemické zbraně. Spojené státy informaci syrské armády odmítly s tím, že v dané oblasti ve středu nálety neprováděly. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že nemá o podobném útoku zatím žádné informace a že syrskou zprávu ověřuje.