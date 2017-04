Praha - Někdejší kardinál František Tomášek podle pražského arcibiskupství nikdy neslíbil, že restituce církevního majetku skončily v roce 1991 a církev už nic dalšího nebude požadovat, jak o tom ve středu mluvil prezident Miloš Zeman. Jde o lež, Tomášek nikdy nic podobného neřekl, uvedlo arcibiskupství na svém twitteru.

Zeman během návštěvy Středočeského kraje vysvětlil, proč se nezúčastnil nedávného pohřbu kardinála Miloslava Vlka. Jednak proto, že někdejší primas český byl zásadním stoupencem církevních restitucí, a dále kvůli jeho výzvě, aby se lidé loni neúčastnili oslav 28. října na Hradě. Prezident ve středu v Úholičkách mimo jiné řekl, že Vlk porušil slova svého předchůdce kardinála Františka Tomáška, že restituce skončily rokem 1991 a církev už žádný další majetek nebude požadovat.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka pronesla výrok už řada lidí v minulosti a nikdy nebyl takovou silou zpochybňován. "Je zvláštní, že u prezidenta republiky k tomu dochází," dodal Ovčáček. Mluvčí odkazuje na článek publicistky Lenky Procházkové z roku 2013, který vyšel na serveru Britské listy a který se problematice velmi úzce věnuje, a odkazuje dokonce na dva výroky kardinála Františka Tomáška. "Jeden (výrok) je z prosince roku 1989, je v obdobném duchu, a druhý je ze srpna 1991. Pan prezident nemá důvod Lence Procházkové nevěřit a nebyla to jen Lenka Procházková, kdo tento výrok citoval. Poukazuji na to, že pokud si zadáte tento výrok do vyhledávače, je tam 85.000 odkazů," řekl ČTK Ovčáček.

Vlk prezidenta v minulosti kritizoval, naposledy na podzim za okolnosti neudělení vyznamenání někdejšímu osvětimskému vězni Jiřímu Bradymu, příbuznému ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Bývalý pražský arcibiskup kvůli tomu vyzval k neúčasti na ceremoniálu 28. října na Pražském hradě. Tehdy také uvedl, že lidé by v budoucnu měli lépe vybírat kandidáty na prezidenta. Vlk rovněž ostře kritizoval dohodu mezi Pražským hradem a katolickou církví o majetkovém vyrovnání, označil ji za protizákonnou a protiústavní. Zemřel 18. března, bylo mu 84 let.

Současným pražským arcibiskupem je kardinál Dominik Duka, který Vlka vystřídal v čele českých katolíků v roce 2010.

Zdroj: Twitter pražského arcibiskupství