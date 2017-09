Cupertino (USA) - Apple v úterý pořádá svoji pravidelnou, pozorně sledovanou mediální prezentaci, na které vždy představuje nové výrobky. Letošní by podle některých médií mohla být nejočekávanější prezentací roku. Apple letos oslavil desetileté výročí svého populárního přístroje iPhone a média očekávají, že v rámci výročí představí od základu nový a zřejmě i velmi drahý nový iPhone 8. V posledních dnech se však objevily i spekulace, že si zájemci budou muset na nový přístroj počkat delší dobu kvůli problémům při výrobě.

Letos poprvé se prezentace uskuteční v novém sídle firmy v Cupertinu. Podle dosavadních spekulací médií Apple podle všeho kromě nového iPhonu představí nové verze přístroje iPhone 7, novou verzi hodinek Apple Watch, Apple TV či detaily domácího chytrého reproduktoru HomePod.

Úplně nový přístroje iPhone 8, který se podle některých může jmenovat také iPhone Pro nebo iPhone X, nemá již mít obrazovku z tekutých krystalů (LCD), ale obrazovku OLED, která využívá technologii organických elektroluminiscenčních diod a poskytuje jasnější barvy, větší kontrast a hlubší černou. Obrazovky OLED jsou také tenčí, což je pro mobilní telefony důležité, protože čím méně prostoru zabere obrazovka, tím více je prostoru pro baterie, upozornil server engadget.com. Přístroj zřejmě nebude mít také již domovské tlačítko, tzv. home button, které doposud bylo charakteristickým znakem iPhonu. Místo toho by spodní část obrazovky měla mít jakousi virtuální oblast, která bude reagovat na různé poklepy a gesta.

Nový přístroj by také měl mít čtečku otisku prstů. Spekuluje se i o tom, že by přístroj mohl být schopen rozeznávat obličeje a umožní bezdrátové nabíjení. Cenu odhadují analytici na nejméně 1000 dolarů (21.700 Kč).

List The Wall Street Journal však nedávno napsal, že v létě se při výrobě nového přístroje objevily závady, což by mohlo způsobit prodloužení dodávek těchto přístrojů. Je běžné, že při zahájení prodeje nových iPhonů je jich na trhu nedostatek, tentokrát by však měl být problém závažnější, týká se nových obrazovek OLED a snímače otisku prstů, a výroba má již nejméně měsíc zpoždění, uvedl list.

Investoři mají velkou důvěru v nový přístroj a věří, že oživí prodej Applu po nedávném propadu. Akcie Applu díky tomuto očekávání v posledních měsících stouply na nové rekordy.

Nová centrála Apple Park v Cupertinu, kde se poprvé uskuteční prezentace firmy, je jedním z posledních plánovaných projektů spoluzakladatele firmy Steva Jobse. Stavba podle odhadů přišla na zhruba pět miliard dolarů (108,5 miliardy Kč) a celý areál se nachází na ploše téměř 71 hektarů.