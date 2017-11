Peking - Čestná stráž v barevných uniformách. Vybrané hostiny s celebritami. Houfy poskakujících, halasících dětí a nekonečná chvála. První polovina asijské cesty amerického prezidenta Donalda Trumpa se jeví jako demonstrace umění lichotky. Světoví státníci se ucházejí o přízeň muže, jenž byl do jihokorejského Národního shromáždění uveden jako "vůdce světa", napsala agentura AP.

"Jsou si vědomi (hostitelé), že na tohoto prezidenta lichocení obzvlášť platí," uvádí Lindsey Fordová z expertní skupiny washingtonské neziskové organizace Asia Society. Dodala, že zejména Číňané snahami potěšit prezidentovo ego "rozhodně šetřit nebudou".

Pompéznost a sláva začaly v Japonsku, kde Trumpa v paláci Akasaka přivítal labyrint červených koberců, čestná stráž a pochodující vojenská kapela.

Japonský premiér Šinzó Abe se jen překonával, aby mohl s Trumpem navázat vřelé přátelství. Pozval amerického prezidenta na partii golfu na nejlepší hřiště, kde se k nim přidal národní šampion a chuť domova: k obědu se servíroval hamburger plněný americkým hovězím.

Abe Trumpovi také daroval kšiltovku s podpisy obou státníků a nápisem "Donald a Šinzo. Učiňme naše spojenectví ještě skvělejší", který odkazoval na heslo Trumpovy kampaně. "Když s někým hrajete golf ne jednou, ale hned dvakrát, musí to být váš oblíbenec," řekl Abe.

V jihokorejském prezidentském Modrém domě figurovali u přivítání vojáci v barevných uniformách a houf dětí, jež státníka při příjezdu vítaly s jekotem jako by to byl asijský Justin Bieber.

"Mám za to, že první rok ve funkci vám ještě neuběhl," řekl Trumpovi jihokorejský prezident Mun Če-in. "Ale v tom, abyste učinil Amerikou opět skvělou, jak jste slíbil během své kampaně, jste notně pokročil".

Následoval banket s příchutí přemrštěné svatby, jemuž dominovalo logo "Půjdeme cestou společnou" a koláž fotografií nejšťastnějších momentů, jež spolu Trump a Mun zažili. Vůbec nevadilo, že se setkali pouze třikrát a většina fotografií zachycovala ty samé momenty, jen z různých úhlů. Vstup hostů do tanečního sálu lemovala píseň Franka Sinatry My Way, která zazněla také na Trumpově inauguraci.

Nejrafinovanějšího přijetí se však americký prezident dočkal zřejmě v Číně. Pompéznost propukla ihned po příletu a velkolepost oslav překonávala i čínské standardy. Hlavy států zde na letišti obvykle přivítají při skromné recepci. Ale v případě Trumpa tomu tak nebylo.

Prezidenta a první dámu uvítali čínští a američtí hodnostáři, vojáci vypínali hruď a kapela hrála vojenskou hudbu. Desítky dětí poskakovaly a skandovaly: "Vítejte, vítejte."

Posléze se Trump s chotí vydali na soukromou prohlídku Zakázaného města, bývalého císařského paláce v Pekingu, kde zatleskali tradiční čínské opeře pod širým nebem. Děti v barevných kostýmech v jednu chvíli zvolaly: "Vítejte v Číně! Máme vás rádi!"

Zlatý hřeb ovšem nastal ve čtvrtek: při uvítacím ceremoniálu ve Velkém sálu lidu, kde se konají sjezdy Komunistické strany Číny, čestná stráž čítala několik stovek. Přivítání Trumpa zcela uzemnilo.

"Vojenská přehlídka dnes ráno byla úžasná. A celý svět se díval," komentoval událost americký prezident. Prý mu posléze volali z celého světa. "Nic krásnějšího si nejde představit," dodal.

Na Trumpovu počest byl též uspořádán státní banket, na němž se promítalo video z dubna, kdy čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Floridu, a záběry z nynější Trumpovy asijské cesty.

"Číňané přišli na to, jak se dostat Trumpovi na kobylku: musí se mu lichotit," komentoval asijské turné Mike Chinoy, odborník na východní Asii. "A ohromit cizí diplomaty Čína vskutku umí," dodal.