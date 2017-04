Palm Beach/Damašek - Rozhodnutí Donalda Trumpa nařídit letecké útoky proti syrské vládě bylo náhlým názorovým zvratem amerického prezidenta, který dlouho varoval před hlubším zapojením USA do jednoho z nejúpornějších násilných konfliktů současného světa. Když Trump ve čtvrtek večer místního času věcně oznamoval útok, uvedl, že je tento krok stále v mezích jeho zahraniční politiky pod heslem "Amerika na prvním místě", napsala dnes agentura AP.

Spojené státy mají podle jeho slov "životně důležitý zájem z hlediska národní bezpečnosti" zastavit šíření toho druhu chemických zbraní, jaké syrská vláda tento týden použila proti svým občanům.

Přesto Trumpovy kroky nenechávají nikoho na pochybách, že - přinejmenším v tomto případě - se jeho pohled na americkou úlohu ve světě změnil. Trump rozhodně není první prezident, který přehodnotil své názory poté, co převzal kontrolu nad nejmocnější armádou na světě. Ovšem vzhledem k tomu, že takto zásadní posun nastal pouhých 77 dní od Trumpova nástupu do úřadu, mohlo by jít o nerychlejší názorový přerod z nedávných dob.

Trump celé roky varoval americké vůdce, že Sýrie je nebezpečný začarovaný kruh. Nyní uvedl, že jím pohnuly dojemné snímky mrtvých tělíček malých syrských dětí, které po chemickém útoku obletěly svět. Truchlil nad "krásnými dětmi", které byly mezi desítkami lidí otrávených smrtícím plynem, a obvinil syrského prezidenta Bašára Asada, že "zadusil" vlastní obyvatele.

Jeho pocit, že Spojené státy "mají povinnost chránit", je ozvěnou argumentů používaných některými z nejzanícenějších Trumpových kritiků. Tato doktrína, kterou přijala především bývalá vyslankyně Baracka Obamy v OSN Samantha Powerová, staví na přesvědčení, že světové velmoci mají povinnost chránit civilisty před konfliktem, především pak tím přicházejícím ze strany jejich vlastních vlád.

Trump vedl předvolební kampaň na naprosto odlišné vizi národní zahraniční politiky. Ta jeho téměř hraničila s izolacionismem a soustředila se na přehodnocení obchodních dohod s mezinárodními partnery. A konkrétně prohlásil, že Blízký východ je oblastí, které doufá, že se Spojeným státům podaří vyhnout.

A přesto mu během velmi krátké doby jeho rozhodnutí vnořit Spojené státy hlouběji do syrského konfliktu vyneslo aplaus z řad vlastní strany, a pokud ho demokraté nechválí, pak jsou jejich reakce tlumené či nulové. Což jen dokazuje, jak je frustrace z americké nečinnosti v Sýrii zastoupená v obou stranách.

"Otázkou nyní je, jaké budou následky a reakce, a jaké jsou prezidentovy strategické a dlouhodobé cíle a plány, pokud jde o americké zapojení v Sýrii," řekl senátor Jack Reed, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro ozbrojené služby.

Trumpovo rozhodnutí je ještě pozoruhodnější ve světle jeho veřejně proklamovaného nesouhlasu s úderem na Sýrii v době, kdy rozhodnutí leželo na bedrech jeho předchůdce v Bílém domě. V září 2013 se Trump opakovaně na twitteru obracel na Obamu s výzvou, aby nezaútočil na Sýrii po dalším chemickém útoku.

"ZNOVU VYZÝVÁM NAŠEHO BLÁHOVÉHO VŮDCE, ABY NEÚTOČIL NA SÝRII - POKUD TO UDĚLÁ, STANE SE VELKÁ SPOUSTA ZLÝCH VĚCÍ A USA Z TOHOTO BOJE NEBUDOU MÍT NIC!" napsal. O dva dny později připojil: "Útok by neměl žádné světlé stránky, zato ohromné nevýhody."

Obama údery téměř nařídil, ale nakonec se stáhl zpátky. Vyzval k hlasování v Kongresu, které se nikdy neodehrálo, a pak podpořil ruský plán na odstranění syrských zásob chemických zbraní. Ten zjevně s ohledem na poslední útok selhal.

I když Trump Obamu ostře kritizoval za to, že je slabý a nerozhodný, jako prezidentský kandidát trval na tom, že Sýrie je marast, kterému by se Spojené státy měly vyhnout.

A ještě před týdnem dva nejvýše postavení Trumpovi diplomaté, ministr zahraničí Rex Tillerson a velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyová, naznačovali, že by USA mohly zaujmout postoj nevměšování se do občanské války, která zabila statisíce lidí a miliony dalších vyhnala z domovů.

Dlouhodobé následky náhlého Trumpova názorového posunu jsou vysoce nejisté. Ale zdá se, že jeho stoupenci jsou ochotní jeho rozhodnutí přijmout.

"Prezident Trump si dnes v noci víc než vysloužil u řady pochybovačů doma i v zahraničí druhou nebo třetí šanci přehodnotit názor na něj," řekl republikánský stratég Kevin Kellems, který také působil jako poradce bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho.

Krom jasného vzkazu vyslaného Bašáru Asadovi jsou údery také signálem pro Rusko a Írán, hlavní syrské mecenáše, a také pro Čínu, která podle mínění Spojených států nedělá dost pro to, aby zastavila jaderné snahy Severní Koreje.

Trump nařídil úder v době, kdy hostil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga ve své rezidenci na Floridě a na programu jejich setkání byla mimo jiné otázka, jak dostat pod kontrolu severokorejské programy jaderných zbraní a balistických raket. "Tento krok jasně dokazuje, že je prezident ochotný přijmout rozhodnou akci, pokud je to třeba," prohlásil Tillerson.