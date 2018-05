Soul - Na rozdíl od svého otce, který se bál létání, se severokorejský vůdce Kim Čong-un tento týden vypravil do čínského přístavu Ta-lien na setkání s prezidentem Číny Si Ťin-pchingem letecky. Stal se tak prvním vládcem KLDR po 32 letech, který letěl do zahraničí, napsala agentura AP.

Od nástupu do úřadu koncem roku 2011 Kim několikrát cestoval letadlem v severokorejském vnitrozemí. Jeho nejnovější zahraniční cesta, která Kima nezavedla příliš daleko od hranic KLDR, se uskutečnila před plánovaným summitem Severní Koreje a Spojených států.

Chtěl Kim svým letem otestovat kapacitu stroje, protože by se jeho vrcholná schůzka s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mohla konat v Singapuru? Nebo chtěl Kim ukázat, že se liší od svého otce, který byl pověstný svým odporem k létání? Anebo snad byly záležitosti k jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem tak naléhavé, že vylučovaly časově náročnou jízdu vlakem, kterou severokorejský diktátor podnikl v březnu, když jel za čínským prezidentem do Pekingu?

Kimovo oficiální letadlo je upravenou verzí sovětského letounu Iljušin Il-62. Severní Korea jej nazývá Čchamme-1, v překladu jestřáb lesní, což je severokorejský národní pták.

Podle jihokorejských médií je letadlo schopno dosáhnout maximální rychlosti 900 kilometrů za hodinu a vejde se do něj asi 200 lidí. Maximální dolet se odhaduje na 9200 kilometrů; tak dalekou cestu ale tento stroj prý nikdy nepodnikl.

Podle některých expertů jedním z důvodů, proč si KLDR očividně přeje, aby se summit Kima s Trumpem konal v severokorejské metropoli Pchjongjangu, je fakt, že Kimovo letadlo by nemuselo být schopno doletět na tak vzdálená místa, jako jsou Švýcarsko, Švédsko či Washington.

Kimova sestra Kim Jo-čong využila letoun Čchamme-2, tedy stejný typ stroje, jaký má její bratr, když se vydala v únoru do jihokorejského Pchjongčchangu na zahajovací ceremoniál zimních olympijských her. Stala se tak první členkou severokorejské vládnoucí dynastie Kimů, který od korejské války z let 1950-53 navštívil Jižní Koreu.

Kim Čong-un v mládí studoval několik let ve Švýcarsku a předpokládá se, že v té době mnohokrát letecky cestoval. Poté, co se stal severokorejským vůdcem, státní média informovala o několika jeho inspekčních cestách, na něž se vydal na severokorejském území letecky.

Severokorejská média rovněž zveřejnila fotografie, na nichž je Kim vidět, jak vyhlíží z okének svého letadla, schází po schodech z letounu a kráčí po červeném koberci nataženém na letištní ploše se svou manželkou Ri Sol-ču. Jiné snímky zachycují Kima v kokpitu bojového letounu.

Do ciziny naposledy letěl některý ze severokorejských vůdců v roce 1986, kdy se Kim Ir-sen, dědeček stávajícího vůdce Kim Čong-una, vypravil do Sovětského svazu.

Otec nynějšího vládce Kim Čong-il letěl v roce 1965 se svým otcem Kim Ir-senem na konferenci do Indonésie. Od té doby ale údajně na palubu letadla nevstoupil kvůli strachu z výšek. Během své vlády v letech 1994 až 2011 vykonal asi desítku zahraničních cest, většinou do Číny, a řadu inspekčních návštěv v továrnách, armádních zařízeních a na dalších místech v KLDR - všechny vlakem.

Podle analytiků Kim Čong-unova cesta letadlem z tohoto týdne má možná ukázat, že je stávající severokorejský diktátor sebevědomý, normální vůdce, který splňuje mezinárodní standardy.

Když Kim Čong-un v březnu navštívil Peking, který je z KLDR podstatně dál než Ta-lien, cestoval zeleným speciálním vlakem, který připomínal vlaky jeho otce. K návratu z mezikorejského summitu ve vesnici na hranici obou Korejí použil černou limuzínu značky Mercedes.