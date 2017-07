Praha - Hnutí ANO chce zrušit superhrubou mzdu a pro pro lidi s příjmem do 113.000 korun měsíčně zavést daňovou sazbu 19 procent. Navrhuje také snížení daně z přidané hodnoty na základní potraviny na deset procent. Daňové sazby pro právnické osoby chce hnutí ponechat v současné výši a odmítá zavádění sektorové daně pro banky. ANO navrhuje i úlevy z elektronické evidence tržeb (EET). Programové priority pro podzimní volby do Sněmovny představil předseda hnutí Andrej Babiš. ODS i TOP 09 Babišovy návrhy na změnu daní kritizují. Daňové návrhy jsou podle ekonomů oslovených ČTK poměrně realistické a pragmatické.

Uvedl, že při superhrubé mzdě je nyní efektivní daňová sazba daně z příjmu pro lidi s příjmem 113.000 korun 20,1 procenta, pro lidi s vyšším příjmem 23,35 procenta. Pro lidi, kteří nyní neplatí solidární přirážku, by se sazba podle ANO měla snížit o 1,1 procentního bodu. Pro ty, kdo solidární přirážku platí, by sazba zůstala zachována.

ANO také navrhuje zavedení výdajového paušálu pro všechny zaměstnance, který by znamenal slevu na pojistném 500 korun měsíčně.

DPH chce hnutí snížit z 15 na deset procent pro základní potraviny, vodné a stočné a řezané květiny. Stejně by měla klesnout sazba za stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů v pohostinství, za služby v péči o seniory a handicapované nebo za úklidové služby. Snížení DPH z 21 na deset procent navrhuje ANO pro točené pivo, kadeřnictví nebo opravy obuvi a kol. Snížení DPH z 15 na deset procent pro základní potraviny má v programu i ČSSD.

Babiš řekl, že na rozdíl od návrhů jiných stran chce při úpravách daňových sazeb zohlednit jejich dopad na rozpočet. "My nechceme slibovat věci, které jsou rozpočtově neodpovědné. Musíme udržet rozpočet v rozumné kondici," řekl.

Celkem daňové změny navržené ANO budou znamenat výpadek příjmů ve státním rozpočtu zhruba 45 miliard korun, řekl Babiš. Bývalý ministr financí je ale přesvědčen, že se podaří tento výpadek nahradit příjmy z kontrolního hlášení DPH. Do rozpočtu podle něj přispěje i vyšší spotřeba vyvolaná tím, že lidem díky snížení daní a zavedení výdajových paušálů zůstane víc peněz.

Obecně ANO podle Babiše usiluje o to, aby se daňové sazby měnily jen zřídka a vždy zůstával dostatečný čas před účinností zákona, aby se lidé a firmy mohli na změnu připravit. "Prosazujeme stabilní a předvídatelné daňové prostředí," řekl.

Hnutí také navrhuje úlevy z EET. Povinnost by se neměla vztahovat na fyzické osoby s paušální daní a s příjmy do 500.0000 korun, na bufety ve školách nebo dětských kroužcích, na e-shopy nebo na prodej vánočních kaprů. ANO chce také zrušit povinnost vyvěšovat oznámení o elektronické evidenci v provozovnách a chce umožnit volbu mezi elektronickou a papírovou účtenkou.

Úleva z EET by se měla týkat i veřejně prospěšných spolků s obratem do jednoho milionu korun, které pořádají akci mimo svou obvyklou provozovnu. "Například je to provozovna na fotbalovém hřišti, která eviduje, a potom má dělat nějaký ples na jiném místě v rámci obce, tak tam navrhujeme, aby v rámci takových akcí EET nemuseli použít," řekl Babiš.

Do budoucna chce ANO zjednodušit daňové formuláře a posílit digitalizaci finanční správy. "Jednou to bude daňová správa, kdo bude vyplňovat formulář, a uživatelé to budou jenom kontrolovat," řekl Babiš.

ODS i TOP 09 kritizuje Babišovy návrhy na změnu daní

ODS kritizovala daňové návrhy, které dnes představilo hnutí ANO. Podle občanských demokratů měl předseda ANO Andrej Babiš možnost daně takto změnit už jako ministr financí, ale neudělal to. Ze stejného důvodu kritizuje Babiše i TOP 09. ODS také považuje návrhy hnutí ANO za komplikované a nepřinášejí podle ní dostatečné úlevy pro občany. Kriticky se k daňovému programu ANO postavil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

"U dosavadních vládních stran, zejména u hnutí ANO, je komické, že po více jak třech letech zvyšování daňové zátěže a komplikování daňového systému navrhuje nyní před volbami pravý opak. Tomu nikdo nemůže věřit," uvedl v tiskovém prohlášení ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Podle něj jsou návrhy ANO na úpravu daňového systému komplikované a nepřinesou občanům takové úlevy, jako návrhy představené ODS.

ANO dnes navrhlo zrušení superhrubé mzdy a zavedení daňové sazby 19 procent pro občany s příjmy do 113.000 korun měsíčně, což by znamenalo snížení efektivní daně o 1,1 procentního bodu. ODS také navrhuje zrušit superhrubou mzdu, daň by ale podle ní měla být patnáctiprocentní a měla by platit pro všechny bez ohledu na výši příjmu. Občanští demokraté navrhují i zrušení některých dalších daní.

Návrh ANO kritizoval i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Zrušení superhrubé mzdy a zavedení výdajových paušálů pro zaměstnance obsahovaly platné zákony z roku 2012, které měly vejít v účinnost 1. 1. 2015. Strany současné vládní koalice tyto zákony zrušily. Pokud dnes slibují zavést něco, co samy dobrovolně zrušily, dělají si z lidí legraci," uvedl v tiskovém prohlášení. Doplnil, že TOP 09 usiluje o zjednodušení daňové administrativy, o snížení sociálního pojištění a o stanovení dvou sazeb DPH ve výši 20 a deset procent.

Kriticky se k návrhům ANO postavil i Zdechovský, který poukázal zejména na návrh na přesunutí některých služeb do snížené sazby DPH. "Ekonom Babiš chce snížit DPH na pivo a na květiny. (...) Už jen čekám, kdy navrhne snížit DPH u koblih a paštik," napsal na twitteru s poukazem na to, že Babiš v rámci volební kampaně rozdával voličům koblihy. Návrhy ANO označil za populismus.

ODS kritizovala také návrh ANO na zavedení úlev z elektronické evidence tržeb (EET). "Autor elektronické evidence tržeb Andrej Babiš dnes představil své plány v daňové a ekonomické oblasti, jejichž součástí jsou právě úlevy z EET. Ten, který celé roky stíhal a šikanoval naše živnostníky a drobné podnikatele, nutil je pořizovat si za velké peníze pokladny a dělal z nich zlodějíčky, přichází pár měsíců před volbami s návrhem na úlevy z EET," uvedla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija, která Babiše označila za populistu a pokrytce. ODS chce úplné zrušení EET.

Analytici: Daňové návrhy ANO jsou realistické a pragmatické

Daňové návrhy, které dnes představilo hnutí ANO, jsou podle ekonomů oslovených ČTK poměrně realistické a pragmatické. Voliči mohou na snížení daňové zátěže slyšet, shodli se. Hnutí ANO chce například zrušit superhrubou mzdu a pro lidi s příjmem do 113.000 korun měsíčně zavést daňovou sazbu 19 procent. ANO navrhuje také snížení daně z přidané hodnoty na základní potraviny na deset procent. Daňové sazby pro právnické osoby chce hnutí ponechat a odmítá zavádění sektorové daně pro banky. Navrhuje i úlevy z elektronické evidence tržeb.

"Návrh hnutí ANO se v porovnání například s 'daňovou revolucí' ČSSD drží 'při zdi' a nabízí spíše parametrické změny. Na ně však voliči, znechucení již rozmáchlými nenaplněnými předvolebními sliby, mohou slyšet spíše, jelikož je budou považovat za realističtější," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Hnutí ANO podle něj k takové opatrnosti nutí i prostý pragmatický kalkul. Nelze totiž vyloučit, že po volbách bude moci sestavit jednobarevnou vládu.

"Dnešní návrh hnutí ANO je hozenou rukavicí v předvolebním boji. Bývalý šéf státní kasy Andrej Babiš se snaží upevnit předvolební preference a pro hlasy voličů si jde přes daňové úlevy," uvedl analytik banky Creditas Roman Koděra. Bude se podle něj soustředit na příjmové skupiny do 113.000 Kč, které by si měli polepšit. I ve službách slibuje hnutí úlevu na dani a zavedení výdajových paušálů. Snížení DPH z 15 na deset procent u potravin, vodného a stočného, stravovacích služeb a například nealkoholických nápojů v pohostinství a dalších je širší záběr než u ČSSD, dodal.

Z jednotlivých bodů programů Kovanda přivítal plán snížení DPH na základní potraviny nebo odmítnutí bankovní daně, která by v konečném důsledku vedla k dražším úvěrům, případně nižším vkladovým úrokům pro řadové klienty. Populismem je podle něho v programu ANO návrh snižování DPH pro točené pivo. Za povšimnutí podle něj stojí to, že hnutí ANO už tak nelpí na vyrovnaném rozpočtu.

Při růstu ekonomiky ČR, tlaku na růst mezd a při stoupající inflaci se snižují disponibilní prostředky ke spotřebě, upozornil Koděra. Proto se domnívá, že se voliči tímto daňovým návrhem budou zabývat, protože v případě zvyšování průměrné mzdy si tito zaměstnanci a podnikatelé polepší. "Nicméně se ANO musí připravit na kritiku ostatních stran, které budou hovořit o 45 miliard Kč, které by v případě aplikace tohoto návrhu ve státní kase chyběly," poznamenal.