Praha - Po více než osmi letech příprav, natáčení i složité postprodukce dokončila režisérka Marta Nováková celovečerní autorský hraný snímek s názvem 8 hlav šílenství. V hlavní roli nespoutané ruské básnířky Anny Barkovové (1901-1976), která před a po druhé světové válce strávila dvaadvacet let v sovětských lágrech a vyhnanství, se představí Aneta Langerová. Pro zpěvačku a hudebnici jde o vůbec první velkou filmovou roli. Snímek přijde do kin na podzim.

"Ta geneze spadá ještě do roku 2003, kdy jsem byla poprvé na Soloveckých ostrovech, které se staly jakýmsi předobrazem pro sovětské gulagy. Rozhodně jsem nechtěla dělat klasický životopisný film. A paradoxně spíše než básně mě inspirovaly ironické, sarkastické dopisy a deníkové zápisky této ztracené básnířky, ve kterých je přesně obsažena hrůza doby," řekla dnes ČTK režisérka, která zaujala už svým debutovým filmem Marta. Při psaní scénáře jí pomohl název jedné její novely, snímek rozdělila do osmi kapitol. Vzniklo tak osm různých krátkých filmů; každý má odlišný vizuální styl. A tak si mohla dovolit ironii, občas i nemístný humor, animace a nejrůznější výtvarné a filmařské stylizace či literární odkazy.

Osm kapitol skládá dohromady strhující příběh výjimečně nadané básnířky unášené dějinnými událostmi první poloviny 20. století v Sovětském svazu. "Té šílené doby, kdy vnitřní svoboda, tvorba a láska zůstávaly posledním záchranným stéblem v bažině totality," vysvětlila režisérka. Podle ní dodnes Barkovová nepatří do "hvězdné trojice" s Achmatovovou a Cvetajevovou.

Mladičká Anna Barkovová měla v roce 1921 před sebou hvězdnou kariéru, právě jí vyšla první sbírka, řada lidí jí prorokovala, že zastíní Puškina. O pár let později se už tísnila v nákladním vagonu, který směřoval do neobydlených stepí Kazachstánu. Nakonec strávila v lágrech sovětského Gulagu a vyhnanství 22 let.

"Zpěvačku Anetu Langerovou jsem oslovila, zda by do snímku nenazpívala duet. Sešly jsme se, povídaly si - a nakonec jsem jí nabídla hlavní roli," dodala filmařka.

Podle Langerové jí nejdříve proběhlo hlavou, zda režisérka neblouzní, ale pak v ní rostla zvědavost, jestli by takovou úlohu vůbec zvládla. "Ohromilo mě, jak dokázala v té nelehké době stát za svým názorem. Byla to výzva a ty mám ráda," uvedla Langerová, kterou život i dílo této osobité a vnitřně svobodné básnířky zaujaly. Když pak spolu procházely scénář, tak si Annu dokázala představit v popsaných situacích, které odráží její postoj k životu i lidem kolem.

Vedle ní se na plátně objeví Zuzana Fialová, Marie Štípková, Viktorie Čermáková, Anna Sedlačková, Pavel Zedníček, Tomáš Jeřábek, Martin Sitta, Miroslav Táborský, Sabina Remundová či Luboš Veselý.

O výraznou výtvarnou složku se postarala výtvarnice Anna Krtičková. "Pracujeme s odkazy na sovětskou avantgardní typografii, hodně jsme se inspirovali propagandistickými plakáty," doplnila Nováková. Realizace návazných animovaných a trikových scén trvala přes rok. Původní hudbu složila Vladivojna La Chia. Rozpočet snímku, který sedmi miliony podpořil fond kinematografie, je 22 milionů korun.