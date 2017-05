Praha - Anarchisté dnes na setkání a v průvodu v centru Prahy kritizovali kapitalismus a žádali spravedlivou mzdu pro pracující, dělnickou samosprávu i konec práce žen. Z Palackého náměstí jich zhruba stovka v poklidu došla na Střelecký ostrov, policie kvůli průvodu zastavovala dopravu na Masarykově nábřeží.

Shromáždění na Palackého náměstí připomínalo podle organizátorů justiční vraždy pěti anarchistů, kteří byli kvůli výbuchu bomby na dělnické demonstraci v květnu 1886 v Chicagu odsouzeni k trestu smrti. Účastníci drželi transparenty s nápisy Za dělnickou samosprávu, Proti státu a kapitálu, Vyvlastnit Agrofert nebo Konec ženské práce.

Senátor a člen platformy Idealisté.cz Jiří Dienstbier (ČSSD) v úvodním proslovu upozornil na to, že neplatí, že každý, kdo pracuje, za to dostane dobře zaplaceno. Není podle něj jisté, zda bude pro lidi v budoucnu dost práce. Varoval také před nástupem postfašistických hnutí a nacionalistů. Zástupkyně hnutí Ženy 365 vystoupily proti diskriminaci žen, a to nejen v práci.

Cestou na Střelecký ostrov, v jehož druhé části dnes slaví 1. máj sociální demokracie, anarchisté skandovali hesla jako Za poctivou práci poctivou mzdu, Konec špatné práce, Babiše do koše nebo Špína hnus, kapitalismus. Na Střeleckém ostrově zástupci anarchistických federací vstoupili proti kapitalismu, vykořisťování pracujících a represím anarchistů. "Odpor žije, boje pokračují," zakončil svůj projev jeden z nich.

Prvomájové shromáždění před pražským Hlavním nádražím měla Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), která je řazena mezi radikální a nacionalistická uskupení. Před asi dvacítkou jejích příznivců mluvil místopředseda strany Svatopluk Černý o tom, že DSSS hodlá potrestat parazity nebo obnovit trest smrti. Strana v minulých sněmovních volbách dostala jen zhruba procento hlasů.

"Skoncujeme s rozkrádáním a korumpováním státu. Tvrdě potrestáme všechny korupčníky. Skoncujeme s prorůstáním zájmových skupin do politiky," hřímal Černý. Sliboval rovněž zrušení Senátu, snížení počtu poslanců z 200 na 150 a referendum o vystoupení ČR z NATO a Evropské unie. Zdůraznil boj proti imigraci a sliboval zrušení registrovaného partnerství a ochranu dětí "před zkažeností médií".

Na shromáždění dohlížela policie a její antikonfliktní tým. Zasáhnout museli policisté v okamžiku, kdy jeden z kolemjdoucích na shromážděné začal volat "prasata náckovský". U slovních konfliktů ale zůstalo. Hlavní prvomájovou akci měla dnes Dělnická strana v Brně.