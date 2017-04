Praha - Dovolená pro Čechy ve většině nejpopulárnějších turistických destinací letos zlevní. V deseti ze 13 zemí turisté na dovolené proti loňsku ušetří. Nejvíce si čeští turisté polepší v Egyptě, Turecku a Tunisku. Naopak kupní síla Čechů klesla meziročně ve Španělsku, Maďarsku a nejoblíbenější turistické destinaci Čechů Chorvatsku. Vyplývá to z analýzy UniCredit Bank.

Kupní síla české koruny stoupla letos v Turecku o 11 procent, v Tunisku o téměř sedm procent a v Bulharsku o skoro dvě procenta. V dalších zemích jako je Slovensko, Řecko či Francie se kupní síla české měny zvýšila jen kolem jednoho procenta. Naopak v Chorvatsku a Maďarsku kupní síla Čechů klesla o zhruba jedno procento, ve Španělsku méně.

Stejně jako loni se Češi mohou těšit z největšího přilepšení při svých útratách v Egyptě. "Zásluhu na tom mělo prudké oslabení egyptské měny, která za uplynulý rok proti koruně ztratila hned polovinu své hodnoty. V případě Egypta je obtížné nárůst kupní síly koruny statisticky vyčíslit," dodal hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Jen ve třech zemích, do kterých Češi vyrážejí nejčastěji, nakoupí letos levněji než doma - v Bulharsku, Turecku a Maďarsku. V Bulharsku čeští turisté pořídí za českou tisícikorunu zboží či služby v hodnotě 1370 Kč. V Turecku za českých tisíc korun lze pořídit zboží v hodnotě 1180 korun a v Maďarsku za 1110 korun.

"Ve zbylých destinacích se Čechům nákupy v porovnání s tuzemskými spíše prodraží. Vlivem nízkých životních nákladům doma je pro Čechy zahraničí dražší v průměru o 15 procent," řekl Sobíšek. Nejdražší jsou naopak z populárních destinací Rakousko a Francie, kde lze za českou tisícovku koupit ekvivalent zboží a služeb v hodnotě 610 resp. 620 Kč. Průměr 11 sledovaných zemí je 853 korun, v oblíbeném Chorvatsku to je 963 korun.

Analýza upozorňuje také na významné cenové rozdíly mezi městy jednotlivých zemí. Často platí, že oblíbené turistické cíle jsou celkově dražší než ostatní města. Například v Chorvatsku je nejdráž v Dubrovníku, kde česká tisícovka má hodnotu 649 Kč. Velké rozdíly jsou znatelné i v Itálii.

"V sicilském Palermu nakoupíme za tisíc korun zboží a služby v hodnotě 689 Kč, v Římě je to 568 Kč a na severu v Bolzanu pouze 510 Kč. Podobně v Turecku je Istanbul pro Čechy dražší než utrácení doma, v přímořských střediscích ale naopak ušetří," řekl ekonom. Obecně ale platí, že zahraniční destinace jsou pro Čechy dražší než dovolená doma.

Češi stále více cestují do zahraničí. Loni podnikli 4,3 milionu delších cest, ve srovnání s rokem 2015 o 70.000 více. "Nejrychlejší růst reálných mezd za posledních osm let i klesající nezaměstnanost se promítají do zájmů Čechů cestovat za hranice naší země," dodal Sobíšek.

Nejžádanějšími zájezdy jsou letos podle Jana Bezděka z cestovní kanceláře Fischer Řecko, Španělsko, Egypt a Bulharsko. Meziročně přitom podle něj zdražily zájezdy do Španělska.