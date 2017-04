Londýn - Euro by se v případě vítězství šéfky krajní pravice Marine Le Penové ve francouzských prezidentských volbách pravděpodobně propadlo o zhruba pět procent. Dostalo by se tak na nejslabší úroveň za téměř 15 let a do blízkosti parity s dolarem. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters mezi analytiky devizových trhů.

Za favorita francouzských prezidentských voleb je považován bývalý ministr hospodářství Emmanuel Macron. "Vítězství Marine Le Penové by mělo na euro značný dopad, protože se s ním nepočítá a protože by to byl velmi negativní výsledek pro budoucnost eurozóny," uvedl analytik Roberto Cobo Garcia ze společnosti BBVA.

Le Penová navrhuje mimo jiné odchod Francie z eurozóny a uspořádání referenda o členství země v Evropské unii. Podle nejpesimističtějšího odhadu by se euro v důsledku vítězství Le Penové mohlo propadnout o zhruba 15 procent. První kolo francouzských prezidentských voleb se uskuteční 23. dubna, druhé bude následovat 7. května.