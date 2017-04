Praha - Únorový růst průmyslu příjemně překvapil, za jeho zpomalením stály jen kalendářní vlivy spojené s menším počtem pracovních dní a loňským přechodným rokem. Ekonomové proto pro letošek čekají zvýšení meziročního růstu na 3,5 procenta. Průmyslová výroba v únoru zpomalila meziroční růst na 2,7 procenta z lednových 10,3 procenta. Po očištění o vliv kalendáře ale rostla o 6,7 procenta z lednových pěti procent.

"Tempo průmyslové výroby v únoru prudce zpomalilo, nikoli ale nečekaně. V lednu průmysl doháněl zameškanou výrobu ze závěru loňského roku, a naopak v únoru se potýkal s nižším počtem kalendářních dnů kvůli loňskému přestupnému roku," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Nicméně po očištění o kalendářní vlivy růst výroby podle něj vykázal silnou dynamiku, jíž v uplynulém roce a půl dokázal překonat pouze výsledek loni v srpnu podpořený mimořádnými vlivy.

Globální i evropská ekonomika na začátku letošního roku překvapivě nabrala rychlejší tempo růstu a je to cítit také v české ekonomice, doplnil hlavní ekonom Deloitte David Marek. Nic se podle něj nemění na tom, že motorem českého průmyslu jsou automobilky a jejich subdodavatelé.

Tuzemský průmysl se nyní nachází v příznivém prostředí, jak co se týče domácí poptávky, tak růstu průmyslové aktivity v eurozóně. "Průmysl je momentálně bez velké nadsázky zavalen zakázkami, což je velmi dobrá zpráva," upozornil analytik Generali Investments Radomír Jáč.

Předstihové ukazatele podle analytika ING Bank Jakuba Seidlera naznačují, že by tento trend měl nadále pokračovat. Optimisticky vyznívají zejména zlepšující se průmyslové podmínky v Německu. Ty budou podporovat i tuzemskou průmyslovou výrobu, jejíž meziroční růst by měl po loňském roce mírně zrychlit na zhruba 3,5 procenta. Příznivá hodnota únorového průmyslu je tak další signál pro Českou národní banku, že s koncem kurzového závazku nemusí otálet, dodal.

Rovněž analytik Next Finance Vladimír Pikora za celý rok 2017 čeká růst průmyslu kolem 3,5 procenta. První pololetí bude podle něj dobré, druhé horší. "Čekáme, že během dubna ČNB uvolní kurz koruny, což exportérům dočasně přistřihne křídla. Většina exportérů je ale alespoň částečně zajištěná, takže dopad bude rozložený v čase a nepřijde šokový náraz," podotkl.

Analytici: Za propad stavebnictví může útlum v infrastruktuře

Za propad českého stavebnictví může především útlum v infrastrukturních stavbách. V dalších měsících by mu však mohly pomoci peníze z Evropské unie. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. Stavebnictví v únoru meziročně propadlo o sedm procent. Za první dva měsíce v souhrnu kleslo o 4,5 procenta, inženýrské stavitelství, tvořené hlavně výstavbou infrastruktury, propadlo dokonce o více než čtvrtinu. Podle analytiků však stavebnictví za celý rok mírně vzroste.

"Únor zchladil naděje na rychlý obrat stavební produkce k růstu. Po lednových výsledcích, které nevypadaly s ohledem na letošní mrazivé počasí úplně špatně, přinesl únor opětné prohloubení meziročního propadu. Tento propad přitom není úplně vysvětlitelný ani počasím, ani kalendářními vlivy. Stojí za ním dlouhodobý útlum v infrastrukturních stavbách," uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Situaci v oboru podle něj dokresluje únorový pokles zaměstnanosti v podnicích nad 20 zaměstnanců o 3,6 procenta. Nicméně kvůli rostoucímu objemu zakázek předpokládá, že stavebnictví za celý rok meziročně vzroste o tři až čtyři procenta.

Podle analytika Next Finance Jiřího Cihláře se stavaři zatím mohou vymlouvat na to, že stavby silnic komplikovala letošní tuhá zima. "Jaro ukáže, v jaké kondici stavebnictví vlastně je. Inženýrské stavitelství by ale měly podpořit nové peníze z Evropské unie," doplnil Cihlář. Jako nadějný označil růst počtu vydaných stavebních povolení o 3,8 procenta, když orientační hodnota těchto staveb se v únoru zvýšila dokonce o 13,6 procenta. Pro letošek očekává růst stavebnictví o dvě procenta.

Ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek uvedl, že inženýrské stavitelství doplácí na velkou byrokracii v povolovacích řízeních. "Snad by v tomto ohledu mohla pomoci Sněmovnou schválená novela stavebního zákona," dodal Čížek.

Pro prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václava Matyáše však středeční jednání Sněmovny o novele znamenalo velké rozčarování. "Některé pozměňovací návrhy byly ze strany svazu zaměřeny především na zlepšení, zjednodušení a urychlení investorské přípravy staveb dopravní infrastruktury. Z nepochopitelných důvodů se je však nepodařilo prosadit," doplnil Matyáš.

Od vyššího propadu zachránily zahraniční obchod chemické výrobky

Bilanci obchodu s cizinou v únoru negativně ovlivnilo zejména meziroční prohloubení schodku obchodu s ropou a zemním plynem, od vyššího propadu zachránily zahraniční obchod chemické výrobky. Vyplývá to z reakcí analytiků na výsledky zahraničního obchodu v únoru. Podle dnešního sdělení Českého statistického úřadu zahraniční obchod skončil přebytkem 17,9 miliardy korun, meziročně byl ale o dvě miliardy korun nižší.

"Za dobrou exportní dynamikou stojí velmi slušná zahraniční poptávka. Nepřímo se projevuje rostoucí poptávka z Číny po německých výrobcích a tamní průmysl oslovuje české subdodavatele. To, že je přebytek nižší než v loňském roce, je důsledek vyšších cen komodit," uvedl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

"Přebytek zahraničního obchodu se státy z Evropské unie se proti loňskému únoru zvýšil o 1,6 miliardy Kč. Naopak se státy mimo EU se schodek obchodu meziročně prohloubil," dodala Daniela Milučká z Raiffeisenbank.

Loňský rok byl pro zahraniční obchod rekordní. Letošní výsledky podle ekonomky Next Finance Markéty Šichtařové nebudou tak dobré - exporty začnou postupně klesat a výrazněji se to projeví v druhé polovině roku. "Už nebude kam růst. Navíc zahraniční obchod přijde o podporu v podobě slabé a stabilní koruny, a to pravděpodobně již během několika dní nebo týdnů. Rostoucí tempo inflace totiž ťuká centrálním bankéřům na dveře," uvedla. Přebytek obchodní bilance by podle ní mohl za letošní rok skončit pod 160 miliardami korun.