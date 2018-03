Praha - Čeští exportéři jsou na hranici svých výrobních možností, uvedli analytici. V růstu exportérům brání nedostatek pracovní síly, nedostatek materiálu a do budoucna i posilující koruna. Velkým rizikem pro český export je očekávané nasycení poptávky po nových autech v Evropě, upozornili ekonomové. Český statistický úřad dnes uvedl, že zahraniční obchod skončil v lednu v přebytku 11,9 miliardy korun, meziročně byl o 9,4 miliardy Kč nižší.

Podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského exportéři nestíhají držet krok s tempem růstu objednávek ze zahraničí. "V jejich neprospěch bude i nadále hrát posilující koruna, který by se podle našich odhadů měla dostat až ke 24,80 Kč za euro na konci první poloviny roku. Dále musí firmy počítat s růstem mzdových nákladů díky nejrychlejšímu růstu tuzemských mezd od roku 2008," uvedl Táborský.

Obchodní bilance vykázala nižší přebytek, než se očekávalo. Hlavní příčinou je meziroční snížení přebytku bilance s motorovými vozidly vinou především poklesu exportu, ale i růstu importu. Z teritoriálního hlediska mělo největší vliv zhoršení bilance se státy EU a Čínou a zlepšení bilance s Ruskem. "Za poklesem exportu automobilů zatím podle nás nestojí dlouhodobé problémy, ale spíše jen opožděné zahájení výroby automobilek v lednu," uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Otázkou podle něj však zůstává, kdy se v českém exportu začnou projevovat dlouhodobější překážky. Problémem je vysoká závislost Česka na automobilovém segmentu, kde se do budoucna očekává nasycení evropské poptávky. "Letos by se mohly objevit jen první náznaky v podobě její stagnace, v příštím roce by pak už mohl přijít určitý pokles. Pokud se výpadek nepodaří kompenzovat exportem do rozvíjejících zemí, bude to pro český export významná rána," dodal Pour.

Dovoz, který se zvýšil o 6,2 procenta meziročně, odráží podle Moniky Junicke z Komerční banky především vyšší investiční aktivitu domácích firem. "Vzhledem k faktu, že investice by měly růst výrazněji po celý rok, očekáváme, že trend rychlejšího růstu dovozů nad vývozy bude i nadále pokračovat. Je tedy velice pravděpodobné, že bilance zahraničního obchodu skončí na konci roku 2018 s menším přebytkem než v posledních letech," uvedla.

Raiffeisenbank očekává, že letošní přebytek obchodní bilance poklesne k 100 miliardám korun.