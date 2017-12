Praha - Programové prohlášení nové vlády je v oblasti stavebnictví v mnoha ohledech ambiciózní. Otázkou však je, co z daných témat je opravdu realizovatelné. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. Kapitola dopravní infrastruktury je podle nich v prohlášení nejkonkrétnější.

"Návrh programového prohlášení vlády České republiky je v mnoha ohledech ambiciózním dokumentem. Deklaruje zaměření na aktuální problémy a je zřejmé, že má snahu řešit i některá již dlouho diskutovaná společenská témata. Zásadní otázkou však zůstává, co z uvedených témat je opravdu realizovatelné," uvedl vedoucí týmu nemovitostí poradenské společnosti Deloitte Miroslav Linhart.

Otázkou jsou podle něj především infrastrukturní stavby, které jsou ze své podstaty dlouhodobé, náročné na přípravu a legislativně komplikované. Vláda v prohlášení uvedla, že chce do roku 2021 mimo jiné zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů modernizované D1. Dále chce rozestavět dalších 180 kilometrů dálnic. Města na silnicích první třídy by navíc měla mít obchvaty, aby tranzitní doprava nejezdila přes jejich centra. Celkem to má být 130 obchvatů, například okolo Slaného, Ostravy-Poruby, Hradce Králové nebo Otrokovic.

"Výstavba dopravní infrastruktury je téměř zamrzlá už řadu let nejen ve fázi realizace, ale vlastně i samotné přípravy. Takže pokud se podaří posunout se dále než k finalizaci rekonstrukce D1, bude možné hovořit o úspěchu. Paradoxní přitom v posledních letech je, že peníze na výstavbu nechybějí. Právě naopak," doplnil analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle Linharta dlouhodobě chybí jednotná koncepce v oblasti bydlení. "A to jak na úrovni celé České republiky, tak i velkých měst. Bez takové koncepce pak jakékoliv administrativní změny mohou působit nekoordinovaně," uvedl dále Linhart.

Podle Dufka je potřeba zjednodušit a zrychlit povolování nejen u investic z veřejných zdrojů, ale i soukromých. "Nakonec dnes vidíme zaostávající bytovou výstavbu, jejímž důsledkem je, že si lidé musí enormně připlácet za nové byty. V tomto směru by měl stát konečně něco udělat," dodal Dufek.

Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek uvedl, že vládní materiál zmiňuje řadu žádoucích opatření, zároveň ale není v některých oblastech vnitřně konzistentní. "Rozsahem je zhruba poloviční proti prohlášení předchozích dvou vlád. Rozsah samozřejmě není kritériem kvality, nicméně aspoň částečně vypovídá o úsilí, které bylo na jeho přípravu vynaloženo. Kapitola doprava však patří mezi nejkonkrétnější. Což má tu výhodu, že bude na konci funkčního období vlády bilancovat, co bylo splněno," sdělil Sobíšek.

Podle některých odborníků by tuzemskému stavebnictví do budoucna mohla zčásti pomoci případná stavba nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Nová vláda v programovém prohlášení mimo jiné uvedla, že zajistí přípravu výstavby nových jaderných bloků a výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Výroba elektrické energie má být zajištěna mixem zdrojů založeným na rostoucím podílu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů, a naopak postupném poklesu výroby v uhelných elektrárnách. "Programové prohlášení vlády v oblasti energetiky se shoduje s naší strategií. Reflektuje evropský energetický vývoj a trendy. Pro sektor energetiky je dobře, že je v souladu s platnou Státní energetickou koncepci, čímž je zachována kontinuita," řekl dnes ČTK generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Podle ekologických spolků Greenpeace, Hnutí DUHA a Zelený kruh vládní program negarantuje občanům vrácení práv vyjadřovat se ke stavbám a záměrům v jejich okolí. "Vzhledem k silným slovům o urychlení a zjednodušení přípravy staveb, které je samozřejmě potřebné, hrozí, že vláda bude chtít už osekaná práva občanů dál krátit, byť to k urychlení výstavby nikdy nevedlo a nepovede ani nyní," uvádí se ve společném prohlášení.