Praha - Kurz koruny bezprostředně po ukončení intervencí může při extrémních výkyvech posílit k hranici 26 korun za euro, odhadují analytici. Vyloučit ale podle nich nejde i krátkodobé oslabení až k 29 Kč/EUR. Dlouhodoběji by ovšem měla česká měna posilovat. Na konci roku by mohla být mezi 25,50 až 26,30 Kč/EUR, odhadují analytici oslovení ČTK. Vše ovšem bude podle nich záležet na postoji investorů. Zahraniční spekulanti totiž počítají s tím, že koruna posílí a oni za korunu dostanou více eur. Otázkou ovšem podle ekonomů je, zda najdou někoho, kdo jim eura prodá.

"Spekulanti sázejí na citelné posílení koruny doslova "přes noc", nebo dokonce z "minuty na minutu", a tedy na své související rychlé a bezpracné zbohatnutí. Mají tedy nakoupeny koruny a více či méně trpělivě čekají na hodinu H," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Krátce po exitu lze podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera očekávat rychlé posílení koruny, které bude vystřídáno opětovným oslabením kvůli snaze spekulantů uzavírat své pozice. "Není tak vyloučeno, že koruna krátkodobě oslabí nad současnou hodnotu 27 Kč za euro. Z dlouhodobějšího pohledu by se měla koruna přibližovat své rovnovážné hodnotě 25,5 Kč/EUR," uvedl.

I ekonom Komerční banky Marek Dřímal očekává, že krátce po exitu koruna posílí k 26 korunám za euro. Na trhu ale budou velmi pravděpodobně panovat velké výkyvy. "Podle našich hrubých odhadů dosahuje objem spekulativních pozic 30 miliard eur, tedy zhruba 800 miliard korun. Jakmile koruna posílí, část spekulantů bude chtít nakupovat eura, což může korunu naopak oslabit. Právě proto by měly panovat velké kurzové výkyvy.

Na to upozornil i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, podle kterého spekulanti nemusí po konci kurzového závazku najít někoho, kdo mi s nimi obchod uzavřel. "Lokální banky totiž mohou mít nedostatek eur, jichž skoupila ČNB během intervencí obrovské objemy. Proto nelze vyloučit, že koruna po skončení intervencí může na přechodnou dobu i oslabit," uvedl. V horizontu jednoho roku přitom Sobíšek očekává korunu kolem 26,30 Kč/EUR.

Pokud by však koruna oslabovala delší dobu, přišli by na trh podle Dřímala noví investoři, kteří by korunu začali díky její výhodnosti opět kupovat. "Rovnovážný kurz koruny vůči euru totiž odhadujeme pod hladinou 25 korun za euro, kam by nakonec měla koruna postupně směřovat," uvedl.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák se domnívá, že koruna po exitu může posílit dokonce až k předintervenčním hodnotám pod 26 Kč/EUR. "Předpokládám, že výraznějšímu posílení koruny bude bránit ČNB," uvedl. To deklarovala i sama ČNB, když uvedla, že bude připravena případné nadměrné výkyvy kurzu koruny po ukončení závazku zmírňovat svými nástroji.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok ve čtvrtek uvedl, že banka může ukončit devizové intervence od dubna kdykoliv.

"Krátkodobý vývoj kurzu koruny v řádu dnů a týdnů by netrefila ani Sibyla," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek s odkazem na starověkou věštkyni. Spekulace na kurz koruny jsou přitom jednoduché. Investor si půjčí eura, během trvání kurzového závazku koupí českou měnu za 27 Kč/EUR nebo ještě slabší a za tyto koruny koupí české státní dluhopisy nebo je uloží v bance. Následně počká na ukončení kurzového závazku a posílení kurzu koruny, prodá česká finanční aktiva a vymění koruny zpět na eura. Na závěr vrátí půjčený obnos v eurech a rozdíl je jeho zisk ze spekulace.