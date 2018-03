Budapešť - Měny středoevropských zemí by v příštích 12 měsících měly posilovat, zejména díky příznivému hospodářskému vývoji a vyhlídkám na zpřísňování měnové politiky. Vyplývá to z průzkumu, který si mezi analytiky provedla agentura Reuters. České koruně analytici v průměru předpovídají růst o 2,3 procenta na 24,85 Kč za euro. To by představovalo její nejsilnější úroveň od roku 2012.

Kurz koruny podle analytiků těží z očekávání, že Česká národní banka (ČNB) bude v rámci boje proti inflaci pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Koruna už loni patřila k nejvýkonnějším měnám na světě, vůči euru posílila o více než pět procent.

ČNB začátkem února zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. Základní sazba se od listopadu 2012 nacházela na rekordním minimu 0,05 procenta, její zvyšování ČNB zahájila začátkem loňského srpna.

Maďarský forint by měl podle analytiků během příštích 12 měsíců zpevnit v průměru o 2,2 procenta na 307,5 forintu za euro, polský zlotý pak o 1,2 procenta na 4,14 zlotého za euro.