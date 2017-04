Milán (Itálie) - Italská letecká společnost Alitalia chce požádat vládu o jmenování zvláštního správce, který rozhodne o její budoucnosti. Agentuře Reuters to dnes řekl zdroj blízký firmě. Vedení přepravce se tak podle něj rozhodlo den poté, co zaměstnanci odmítli firemní plán restrukturalizace, na němž se Alitalia předběžně dohodla s odbory.

Vedení Alitalie se po pondělním hlasování zaměstnanců shodlo na tom, že na valné hromadě 2. května požádá akcionáře o souhlas, aby mohlo vládu požádat o jmenování správce. Podle zdroje to už "není možnost, ale nutnost". Alitalia má nyní podle zdroje peníze na provoz pouze na dva až tři týdny.

Správce by měl vyhodnotit, zda lze Alitalii restrukturalizovat, nebo zda by měla být podrobena radikálnějšímu řešení. To by spočívalo buď v dílčím nebo úplném odprodeji, anebo by byla zahájena její likvidace.

Zaměstnanci odmítli plán vedení v sázce na to, že vládou jmenovaný správce bude schopen vypracovat jim příznivější záchranný plán. Plán vedení předpokládal snížení počtu zaměstnanců pozemního personálu o zhruba 1700 osob a pokles mezd leteckého personálu o osm procent. Vedení před jednáním s odbory přitom navrhovalo podstatně výraznější úspory.

Firma doufala, že se podaří získat pro plán podporu, aby tak mohla požádat své akcionáře o další hotovost. Akcionáři aerolinek jsou Etihad Airways s podílem 49 procent a dvě přední italské banky Intesa Sanpaolo a UniCredit.

Alitalia byla za 70 let své existence v zisku jen několikrát. Navzdory několika reorganizacím a finančním injekcím je firma stále ztrátová.

Společnost se podle nejnovějšího podnikatelského plánu chtěla vrátit k zisku do konce roku 2019. Kromě propouštění a snižování mezd plán počítal se zavedením služeb podobných těm, jaké nabízejí nízkonákladové aerolinky. Těm se podle Alitalie podařilo ovládnout už téměř polovinu italského trhu.