New York - Akcionář sociální sítě Facebook podal žalobu na firmu a jejího generálního ředitele Marka Zuckerberga kvůli čtvrtečnímu propadu cen akcií o 19 procent. Mohla by to být první z mnoha žalob proti Facebooku, uvedla agentura Reuters.

Akcionář James Kacouris obvinil Facebook, Zuckerberga a také finančního ředitele Davida Wehnera z porušování federálních zákonů o cenných papírech a chce status žaloby podané za více osob se stejným zájmem a blíže neurčené odškodné. Mluvčí Facebooku odmítla zprávu komentovat.

Podle Kacourisova obvinění měl Facebook a jeho šéfové učinit zavádějící prohlášení nebo selhali v tom, že neoznámili včas zpomalení růstu tržeb, pokles provozní marže a počtu aktivních uživatelů. Trhy pak byly "šokované", když ve středu pravda vyšla najevo.

Akcionáři ve Spojených státech často žalují společnosti po nečekaném propadu cen akcií, zvláště pokud ztráta hodnoty je vysoká.

Facebook již čelí desítce žalob kvůli nakládání s údaji uživatelů.

Ve čtvrtek akcie největší sociální sítě na světě klesly o 19 procent, a zažily tak nejhorší den od vstupu na burzu v roce 2012. Tržní hodnota firmy se snížila zhruba o 120 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč), a Facebook se stal prvním podnikem v historii amerického akciového trhu, jehož tržní hodnota se během jediného dne propadla o více než 100 miliard dolarů. V pátek již propad nebyl tak výrazný, akcie oslabily o 0,78 procenta.