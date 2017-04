Peking - Čínské národní aerolinky Air China ruší některé lety do severokorejského hlavního města Pchjongjang. Důvodem je nízká poptávka. Aerolinky ale současně popřely zprávu čínské státní televize CCTV, že by přerušily veškeré lety do KLDR. Air China jsou dlouhodobě jedinou zahraniční leteckou společností létající do hlavního města KLDR.

"Air China nezastavily provoz na trase Peking - Pchjongjang, ale dočasně zrušily některé lety na základě prodeje letenek," uvedl mluvčí Air China.

Air China začaly létat do hlavního města KLDR v roce 2008. Lety však bývají často zrušené kvůli blíže neurčeným problémům, uvedla CCTV.

Čína je jediným velkým spojencem KLDR, avšak neschvaluje severokorejský zbrojní program a konflikt se Spojenými státy a jejími asijskými spojenci. Podpořila také sankce OSN vůči KLDR. Po opakovaných raketových testech KLDR také koncem února Čína zakázala veškerý dovoz severokorejského uhlí, což je nejdůležitější vývozní položka KLDR a důležitý zdroj příjmů země, napsala agentura Reuters.

Do Číny létají také severokorejské státní aerolinky Air Koryo. Ty celkem provozují lety do čtyř měst v Číně, včetně Pekingu a Šanghaje, a do ruského Vladivostoku.