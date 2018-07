Washington - Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí Fox News naznačil, že agresivita Černé Hory jako člena NATO by mohla rozpoutat třetí světovou válku. Agentura AP dnes poznamenala, že prezidentův komentář je pro Severoatlantickou alianci další ranou. Trump v minulosti několikrát hovořil o tom, že obranná aliance je překonaná, a také členské státy NATO opakovaně kritizuje, že do obrany investují nedostatečně. Bílý dům nicméně vždy ujišťuje, že Spojené státy svým závazkům vůči NATO dostojí.

V rozhovoru, který byl natočen v pondělí po Trumpově summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a který televize odvysílala v úterý v noci, se moderátor šéfa Bílého domu zeptal, proč by měl jeho syn jet bránit Černou Horu, kdyby byla napadena.

"Rozumím tomu, co říkáte. Pokládám si stejnou otázku," odpověděl Trump. "Víte, Černá Hora je drobná země s velmi tvrdými lidmi. Jsou to velmi agresivní lidé, mohou se stát bojovnými a blahopřeji, máte třetí světovou válku," řekl. Dodal, že NATO již zkrátka vzniklo s ideou kolektivní obrany a že on je prezidentem jen rok a půl.

Černá Hora se ke značné nelibosti Ruska připojila k NATO v roce 2017 a již jako člen vyslala své vojáky na alianční misi do Afghánistánu, poznamenal deník The Washington Post. Prokuratura této malé balkánské země rok před vstupem do NATO obvinila skupinu srbských nacionalistů, že v plánovala převrat a atentát na tehdejšího prozápadního premiéra a nynějšího prezidenta Mila Djukanoviče.

Trump se před týdnem v Bruselu zúčastnil summitu NATO v Bruselu, kde nečekaně vznesl požadavek, aby alianční země už do ledna příštího roku zvýšily své obranné výdaje na dvě procenta hrubého domácího produktu, ač stávajícím cílem pro navýšení obranných investic na tuto hranici je rok 2024. Šéf Bílého domu pohrozil, že v opačném případě se Amerika zařídí po svém. Prohlásil také, že Německo je vazalem Ruska, neboť je na něm energeticky závislé.

Média o vrcholné schůzce napsala, že Trump spojence zaskočil a zpochybnil princip alianční jednoty. Americký ministr obrany Jim Mattis po summitu, který Trump označuje za svůj úspěch, prohlásil, že USA jsou alianci stoprocentně oddány a že stejný je i postoj prezidenta.