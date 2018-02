New York - Volný přístup k internetovému zpravodajství je obtížnější, protože stále víc vydavatelů šíření zpráv zdarma nahradilo předplatným. Napsala to v analýze internetového zpravodajství agentura AFP. I když zprávy zdarma jsou ve světové síti pořád k dispozici, taktika zpravodajských organizací a internetových společností Facebook a Google začíná vyznavače volného přístupu ke zprávám omezovat.

Někteří analytici tento trend označují za obnovu normálního stavu, který existoval před nástupem internetu. "Stále víc lidí si začíná předplácet aspoň jeden zpravodajský zdroj," prohlásila Rebecca Liebová z analytické firmy Kaleido Insights. Lidé si na předplatné stále víc zvykají a například investigativní zprávy o dění ve Washingtonu je přesvědčují o hodnotách kvalitního zpravodajství.

Za internetové zpravodajství podle loňského průzkumu služby Media Insight Project platí 53 procent Američanů. Studie univerzity v Oxfordu ukázala, že internetové předplatné nabízejí dvě třetiny evropských novin. Podle profesora Oregonské univerzity Damiana Radcliffea služby jako Netflix a Spotify naučily uživatele platit za služby, které dřív využívali zdarma. "Lidé zjišťují, že stojí-li v nynějším politickém klimatu o kvalitní žurnalistiku, musejí za ni platit," tvrdí Radcliffe.

Noviny hledající scénář pro přechod z tištěné na internetovou podobu jen s obtížemi nahrazují příjmy z reklamy, které byly základem jejich fungování. Pokud jde o příjmy z digitální inzerce, nemohou konkurovat gigantům jako jsou Google nebo Facebook. Obracejí se proto přímo ke čtenářům v naději, že jejich platby by se mohly stát hlavním zdrojem příjmů. Některé noviny už aspoň z poloviny hradí provoz z tohoto zdroje a doufají, že se dostanou k 70 procentům.

List The New York Times ohlásil, že počet jeho internetových předplatitelů dosahuje 2,6 milionu a předplatné tvořilo loni 60 procent obratu. The Washington Post má víc než milion digitálních předplatitelů. Oba listy už proto omezily objem informací poskytovaných zdarma. K podobnému kroku se odhodlaly The Boston Globe, Los Angeles Times a některé další, stejně jako časopisy Wired a The New Yorker.

Pro média s regionálním a lokálním dosahem může být situace komplikovanější. Společnosti Google a Facebook proto nedávno přišly s nabídkou, že na platformách těchto médií pomohou s vytvářením platebních systémů. Společnost Apple se vzdala poplatků vybíraných od uživatelů, kteří si na jejích přístrojích pořídí předplatné prostřednictvím velkých sociálních sítí.

Placené zpravodajství může ale mít negativní sociální dopady, upozorňuje AFP. Volně dostupné internetové zprávy se rychle šíří a mohou vyvolávat celonárodní diskuse o žhavých tématech. Zprávy získané předplatným se naproti tomu sdílejí jen málo. Placené služby mohou navíc prohloubit propast mezi běžnou populací a lidmi, kteří mají přes platební brány přístup ke kvalitnímu zpravodajství.