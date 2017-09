Nový Jičín - Válku advokátů připomínají závěrečné řeči v kauze železničního neštěstí ve Studénce na Novojičínsku. V úterý například advokát obhajující obžalovaného pracovníka hlavního dodavatele stavby, tedy společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (ODS - DSO, nyní Eurovia), označil subdodavatele Bögl a Krýsl za firmu packalů. Dnes přišla odpověď. Právník zastupující hned tři zaměstnance subdodavatelské společnosti zase uvedl, že podpěry použité firmou ODS - DSO při opravě mostu vypadaly spíše jako bambusové lešení při stavbě mostu přes řeku Kwai.

V jednom se ale oba tábory shodují, jejich klienti nenesou žádnou přímou odpovědnost za železniční neštěstí ze srpna 2008, které osm lidí nepřežilo. Státní zástupce naopak požaduje nepodmíněné tresty v délce od tří do šesti let, a to u všech deseti obžalovaných, jejichž vinu považuje za jednoznačně prokázanou. Před soudem by ale podle advokátů měli stanout spíš například zástupci kraje, Českých drah či hlavní projektant stavby.

Za firmu packalů označil společnost Bögl a Krýsl advokát Tibor Rovňák, který zastupuje obžalovaného projektanta ODS - DSO Jiřího Vlacha. Naznačil, že stát by společnosti měl odebrat všechna povolení a licence. Hlavně proto, že se podle něj kromě Studénky podílela i na stavbě dalších dvou zřícených mostů v Česku a na Slovensku. Firmu označil za hlavního viníka pádu mostu.

Ve zcela opačném duchu dnes promluvil advokát zastupující hned tři pracovníky firmy Bögl a Krýsl Ondřej Zaorálek. Z jeho slov naopak vyplynulo, že za pád mostu podle něj mohou chyby způsobené zaměstnanci ODS - DSO. Podpůrnou konstrukci, kterou firma na podepření mostu použila, dokonce přirovnal k bambusovému mostu. "Není žádná přímá souvislost mezi případným pochybením našich klientů a těžkou železniční nehodou," řekl.

I on je přesvědčen o tom, že před soudem nejsou všichni viníci. Poukázal například na to, že pod opravovaným mostem bez omezení jezdily vlaky a to i vysokou rychlostí. "Moravskoslezský kraj a ODS-DSO chtěly ušetřit za výluky," uvedl. Podle znalců obhajoby by totiž úplné zastavení provozu na hlavní železniční trati spojující Ostravu a Prahu stálo několik milionů korun, snížení rychlosti vlaků pak desetitisíce korun. Přijetí takového opatření podle obhájců bylo úkolem provozovatele dráhy.

Nehoda se stala 8. srpna 2008. Na železniční trať ve Studénce spadl rekonstruovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík Comenius. Na místě zahynuli čtyři ženy a dva muži, dva zranění zemřeli později. Zraněno bylo 95 cestujících, z toho devět těžce. Někteří mají doživotní následky. Obžalováni jsou tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava (dnes Eurovia), pět zaměstnanců subdodavatele - firmy Bögl & Krýsl, pracovník Správy silnic Moravskoslezského kraje, který měl na stavbu dohlížet, a osoba samostatně výdělečně činná, která pro subdodavatele pracovala.