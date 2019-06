ZZ Top a BSP v Praze naladili tisíce lidí na vystoupení Kiss

Praha - Vystoupení české kapely BSP a amerických rockerů ZZ Top dnes na fotbalovém stadionu v pražském Edenu naladila diváky na večerní koncert legendárních Kiss. Na druhý ročník hudební akce nazvané Prague Rocks dorazily tisíce lidí a další vpodvečer neustále přicházeli. Už před otevřením stadionu oblehly místo konání davy rockových fanoušků, z nichž mnozí dorazili v tričkách s logy svých oblíbenců.

Nad triky a dlouhými vousy milovníků ZZ Top převládali příznivci Kiss s nápisy s výraznými runovými S evokujícími znak nacistických jednotek SS. Podsouvat Kiss nacistické sklony je však podle hudebních publicistů nesmysl. Už proto, že dva zakládající členové jsou židovského původu. Rušno bylo před stánky s občerstvením a pivem a problémy měli řidiči, kteří neuposlechli varování pořadatelů a snažili se zaparkovat v beznadějně zaplněném okolí stadionu. Dobrou náladu většiny přítomných nezkazil ani drobný déšť.

BSP, kteří zahráli v základní sestavě Michal Pavlíček, Ota Balage a Kamil Střihavka, spolu s doprovodnou skupinou nabídli hity jako Když se snáší déšť nebo svoji nejznámější skladbu Země vzdálená.

Následující ZZ Top rozhýbali davy svoji energickou říznou muzikou. Kapela, pro jejíž styl se vžil název jižanský rock, hraje od vzniku roku 1969 ve stejném složení. Baskytarista Billy Gibbons, zpěvák Dusty Hill a bubeník Frank Beard už 50 let okouzlují všechny generace fanoušků po celém světě, doposud vydali 15 studiových alb, kterých jen v USA prodali více než 30 milionů. Trio z Texasu nabídlo své hity jako Gimme All Your Lovin, Legs nebo Tush. "Hrajeme tak dlouhou dobu, že začínáme být dobří. Přijďte se podívat, bude to hlasité a živé," uvedl před časem Gibbons.

ZZ Top v Praze poprvé účinkovali roku 1997, pět let nato přijeli do Brna, roku 2014 hráli v Pardubicích a předloni v Plzni. Dramaturgie jejich dnešního koncertu opět nepostrádala typickou "choreografii", kterou představují rozvážné synchronizované krokové variace obou kytaristů.

Kapela Kiss do Prahy přijela v rámci rozlučkového turné End of the Road (Konec cesty). Představitelé žánru glam rock vznikli roku 1973. Za tu dobu vydali 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku a vystupují v převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku. "Vše, co jsme vybudovali, a vše, co jsme dobyli v posledních čtyřech dekádách, by se neuskutečnilo bez milionů lidí po celém světě, kteří zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude závěrečná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kdo nás ještě neviděli," uvedli. "Rozloučíme se na našem posledním turné s naší největší show a pak půjdeme tam, odkud jsme přišli," dodali.

V letech 2000 až 2002 Kiss absolvovali turné The Farewell Tour, které tehdy označili za své poslední, roku 2014 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. V ČR vystoupili několikrát, naposledy na brněnském výstavišti. V Praze na ně roku 2015 přišlo zhruba 15.000 lidí, kvůli náporu fanoušků z Moravy musely tehdy České dráhy posílit dopravu o dodatečné vozy.