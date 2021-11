Zvýšený zájem o očkování pokračuje, v Praze nejdelší fronta na hlavním nádraží

Praha - Zvýšený zájem o očkování proti covidu-19 v největších pražských centrech bez registrace pokračovala po sobotním náporu také v neděli. Nejdelší byla fronta na jednodávkovou vakcínu Janssen v očkovacím místě ve vestibulu hlavního nádraží, zjistil zpravodaj ČTK. Pracovník ostrahy na nádraží podobně jako v sobotu odhadl čekací dobu na několik hodin, čekajících lidí bylo po poledni jen nepatrně méně než v sobotu. Velkou část tvořili cizinci. V sobotu očkování v Česku podstoupilo 15.346 lidí, zhruba o 2300 více než před týdnem. Ukončenou vakcinaci má v zemi 6,2 milionu lidí.

Očkovací místo na pražském hlavním nádraží provozuje Fakultní nemocnice Bulovka. Její mluvčí Eva Libigerová dnes ČTK řekla, že jeho pracovníci v posledních dnech očkují zhruba 500 lidí za den. "V sobotu to bylo 464, v pátek 449 a ve čtvrtek 505. Znovu upozorňujeme, že kdo se chce nechat očkovat, nesmí si zapomenout kartičku zdravotní pojišťovny, občanský průkaz, v případě cizinců pak pas. Doklady musí být samozřejmě platné," uvedla.

V dalším velkém očkovacím místě bez registrace v obchodním centru Westfield Chodov byla fronta před polednem podle pracovnice očkovacího centra zhruba na hodinu a postupně se krátila. V sobotu byla v ten samý čas delší, lidé museli počítat minimálně s hodinou a půl. Řada čekajících přiznávala, že je k očkování proti covidu přinutily okolnosti, hlavně zpřísnění protiepidemických opatření. Na Chodově se očkuje dvoudávkovou vakcínou Pfizer, mohou jí dostat zájemci od 16 let. Převážnou část čekajících tvořili mladí lidé.

Prakticky bez čekání byli po poledni odbavování zájemci o očkování v Kongresovém centru na Vyšehradě. Před tímto víkendem rozšířilo provozní dobu a zvýšilo kapacitu očkování. "Vzhledem k vývoji pandemické situace máme mimořádně otevřeno o víkendu 20. až 21.11. každý den od 8:00 do 20:00. Očkujeme i bez registrace. K dispozici jsou jednodávkové vakcíny Janssen i dvoudávkové vakcíny Comirnaty (Pfizer)," uvedla na webu společnost Medicon, která očkovací centrum provozuje.

Na Vyšehrad zamířil také pětadvacetiletý Petr, který dosud očkován nebyl. "Původně jsem měl v plánu se nechat jít očkovat na hlavní nádraží, ale když jsem to tam viděl, tak mi kamarádka poradila jít sem," řekl ČTK. Očkovat se nechává především kvůli tomu, že rád plave, a od pondělí mu už do bazénu nebude stačit jen test. "Nesouhlasím s tím, ale co můžu dělat," dodal.

V současné době není platnost očkování pro prokázání ochrany před covidem-19 omezená. Někteří odborníci v minulých dnech upozornili na možnou nižší ochranu jednorázové vakcíny Janssen po uplynutí několika měsíců. Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková dnes v České televizi uvedla, že lidé se zřejmě budou moci nechat přeočkovat proti covidu-19 už po pěti měsících místo nynějšího půl roku.

Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v sobotu přibylo v Česku 14.402 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší přírůstek ve volném dni za celou dobu epidemie. Proti minulé sobotě je to nárůst o více než 5000 nakažených. V pátek laboratoře odhalily 22.936 nakažených, vůbec nejvíc za celou dobu epidemie.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.