Zvýšenou nelegální migraci podle Rakušana způsobují Syřané z Turecka

Praha - Zvýšenou nelegální migraci podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) způsobují v posledních týdnech Syřané, kteří do Evropy míří z Turecka. Ministr se kvůli tomu sejde se slovenskými a německými partnery. Poté slíbil informovat Sněmovnu o dosažené dohodě, jak situaci řešit. Reagoval tak dnes na výzvu bývalého předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO), který žádal informaci vlády o aktuálním stavu nelegální migrace v ČR.

"Máme otevřené stavidlo do Evropy ze strany Turecka," řekl Rakušan. Aktuální migranty podle ministra tvoří až z 95 procent Syřané, kteří ze své země dříve uprchli před válkou a zdržovali se v Turecku na základě jeho dohody s EU. Dohoda pozbyla platnosti a turecký prezident Recep Tayyip Erdogan před volbami hlavy státu ve své zemi znovu pouští Syřany do Evropy, uvedl Rakušan. "Dopouští se něčeho, co lze nazvat instrumentalizací migrace," uvedl.

Problém podle Rakušana způsobilo také Maďarsko, které přestalo dodržovat readmisní dohody o zpětném přebírání uprchlíků. Ve středu se má kvůli tomu Rakušan sejít se svým slovenským protějškem v Brně, v pondělí s bavorským partnerem kvůli dohodě o funkčních readmisích. Německo nemá zájem v této době uzavírat hranice, řekl ministr k volání německých policejních odborů po uzavření hranic. Na setkání ministrů vnitra zemí EU chce probrat úpravu azylového práva, posílení ochrany vnějších hranic unie.

V případě Česka se na rozdíl od Rakouska či Německa jedná o tranzitní migraci bez dopadů na bezpečnost, uvedl ministr. Ministerstvo nechalo zvýšit kapacity správy uprchlických zařízení z 800 na 1040 a provedlo namátkové kontroly na hranicích. Podle Vondráčka je zadrženo 50 běženců denně, což je podle něho zlomek běženců. Podle Rakušana do Rakouska denně mířilo až 6000 běženců.

Ministr také uvedl, že ve spolupráci s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) předloží návrh na zpřísnění trestů pro převáděče.