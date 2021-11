Zvýšení úrokové sazby má Babiš za nesmyslné, ekonomice nepomůže

Formující se nová vládní koalice Spolu a PirSTAN má rozhodnutí České národní banky (ČNB) o zvýšení úrokové sazby za reakci na rostoucí výdaje státu. Lídr vznikající pětikoalice a její kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) napsal ČTK, že rozhodování o úrokových sazbách je čistě v kompetenci ČNB a vláda by do toho nijak neměla zasahovat. Každopádně, kdyby současná vláda tolik nezvyšovala výdaje státu, tak by ani centrální banka nemusela sahat k výraznějším úpravám úrokových sazeb, uvedl.

Podobně se vyjádřil i předseda lidovců Marian Jurečka. "Toto rozhodnutí respektuji, chápu, že ČNB se takto snaží reagovat na nezodpovědnou a rozhazovačnou politiku této dosluhující vlády," napsal.

Podle místopředsedy hnutí STAN Věslava Michalika, o kterém se mluví jako o budoucím ministrovi průmyslu a obchodu, je razantní zvýšení sazeb jasným signálem ze strany ČNB, že inflaci vnímá jako velké riziko s minimálně střednědobým výhledem. "Bude znamenat další tlak na rozpočty domácností zatížených hypotékami. Představuje dodatečné riziko pro hospodářský růst, což v kombinaci s dražší obsluhou státního dluhu bude vytvářet tlak na příjmovou i výdajovou stránku státního rozpočtu," uvedl. Vysoký úrokový rozdíl mezi korunou a eurem pak podle něj přispěje k ještě většímu používání eura v ekonomice.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová považuje rozhodnutí ČNB za logickou reakci na rostoucí inflaci. "Když nekoná vláda, musí konat ČNB. Zhoršený odhad je důsledkem rozpočtové neodpovědnosti vlády a jejího předvolebního rozdávání místo toho, aby dělala opatření na povzbuzení ekonomického růstu," uvedla Adamová.

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht označil za varovný výhled ČNB. "Nižší růst ekonomiky se projeví samozřejmě v příjmové stránce veřejných financí. Pro novou vládu tak bude klíčové, aby všemi dostupnými prostředky podpořila hospodářský růst, zejména urychlenou reformou pracovního trhu," napsal senátor ČTK. Nový kabinet podle něj také musí nastavit předvídatelné investice a zajistit efektivní řešení covidové krize. Růst sazeb podle něj odráží negativní trend, na který musí ČNB reagovat, pokud chce udržovat cenovou stabilitu.