Zvýhodnění nízkoemisních vozidel v zakázkách míří ke schvalování

Praha - Sněmovna zřejmě schválí nový zákon, který má ve veřejných zakázkách na zajištění veřejné dopravy zvýhodňovat nízkoemisní vozidla. Zadavatelé budou muset při zadávání těchto zakázek stanovit minimální podíl vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Schválit tento zákon doporučily Sněmovně dva její výbory. Dnes ho poslanci propustili do závěrečného čtení. Návrh na jeho zamítnutí nepadl. Řada poslanců ale vyslovuje obavy z ekonomických dopadů nových pravidel, a to hlavně kvůli současnému růstu cen energií a paliv. Novinka reaguje na nařízení EU. Část stanovených podílů nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě mají úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část pak do konce roku 2030.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) poukazoval na to, že lhůta pro převzetí nových pravidel do českých zákonů uplynula už loni 2. srpna. Česku proto podle něj hrozí soudní řízení s Bruselem a následná pokuta. "Jakmile bude žaloba podána, je ta sankce nevyhnutelná," varoval. Bartoš uvedl, že už od loňského července existuje nařízení vlády, které reagovalo na to, že se dosud nepodařilo pravidla převzít. Podřízeným organizacím, hlavně ministerstvům, povinnost zvýhodňovat v daných situacích nízkoemisní vozidla ukládá. Evropská komise to však podle ministra nepovažuje za řádné převzetí unijních pravidel.

Bartoš se také snažil rozptýlit obavy ohledně dostupnosti alternativních paliv nebo třeba nedostupnosti vozidel. Elektromobilita má podle něj své výhody. "Nemůžeme se na to dívat optikou současné situace, kdy se ceny energií pohybují podle toho, jak se vyvíjí válka na Ukrajině," poznamenal. "Já bych tak klidný nebyl,“ reagoval předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS). Poukazoval například na to, že zákon zasahuje i do dalších oblastí než jenom veřejných zakázek. Poukazoval i na úskalí spojená s dostatkem elektřiny, s nákupem nových elektrobusů a životností jejich baterií.

Opatření má podle dřívějšího vyjádření ministerstva pro místní rozvoj zvýšit počet ekologických vozidel používaných státem, kraji nebo obcemi. Stejně tak se má zvýšit počet ekologicky šetrných vozidel, která používají dopravci k zajištění dopravní obslužnosti. Má to přinést lepší ovzduší hlavně ve městech a také pomoci ochraně klimatu. Zákon počítá s výjimkou například pro zemědělská nebo lesnická vozidla, pásová vozidla, vozidel určených speciálně pro ozbrojené síly, sanitky nebo třeba autojeřáby.

Minimální podíl ekologických vozidel do konce roku 2025 je stanoven pro osobní automobily, mikrobusy a lehká užitková vozidla 29,7 procenta, pro autobusy 41 procent a pro nákladní automobily devět procent. V dalším období do konce roku 2030 se limity dále zvýší. "Poloviny podílu stanoveného pro autobusy bude muset být dosaženo bezemisními vozidly," dodalo ministerstvo. Dohled nad dodržováním zákona bude mít antimonopolní úřad.

Vláda v důvodové zprávě uvádí, že dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty nelze vyčíslit přesně, ale lze pouze vytvořit kvalifikovaný odhad. Dopravci poskytující veřejné služby v přepravě cestujících budou moci žádat o dotaci na pořízení elektrobusů nebo autobusů na zemní plyn, uvádí vláda.