Praha - Zvonění dnes ve 13:30 v Česku připomnělo oběti první světové války. Zvony zněly z pražské katedrály svatého Víta i mnoha dalších kostelů po celé zemi. Sirény, o kterých po středečním jednání vlády mluvil premiér Andrej Babiš (ANO), spuštěny nebyly. Hasiči na to nedostali požadavek z Úřadu vlády, řekla ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Rozeznění zvonů doporučila ve středu vláda na návrh ministerstva vnitra, uvedlo ministerstvo na twitteru. "V tom materiálu byly jenom zvony, v žádném případě sirény tam nebyly," řekla dnes ČTK Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra. Generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl řekl ČTK, že připomínku konce první světové války zvoněním církev chystala i bez vládního doporučení.

Svatovítští zvoníci chtěli dnešním pietním zvoněním připomenout i zvoníky padlé v první světové válce a zhruba 10.000 zvonů zabraných a roztavených pro válečné účely, uvedl v tiskové zprávě hlavní zvoník svatovítské katedrály Tomáš Stařecký. Mnoho zvonů tak podle něj nemohlo konec války před sto lety oznámit. "Buď byly rekvírovány, nebo zničeny, nebo nebyl, kdo by na ně zvonil. Je tedy důstojné a potěšitelné, že v letošním roce se ve stejný čas rozezní zvony nejen v Evropě, ale doslova po celém světě," doplnil.

Zaoralová už předem uvedla, že hasiči sirény ve 13:30 na dvě minuty 20 sekund spouštět centrálně nebudou. "My žádný požadavek z Úřadu vlády nemáme, raději jsme to ještě v pátek ověřovali, a opravdu je to nějaký informační šum," doplnila.

Sirény s výjimkou pravidelných zkoušek, které připadají na poledne první středy v měsíci, znějí výjimečně. Z pietních důvodů je hasiči zatím naposledy po celé ČR spustili na 140 sekund v srpnu na památku tří českých vojáků padlých v Afghánistánu.

Sté výročí ukončení první světové války a Den válečných veteránů si dnes lidé v Česku připomněli na mnoha místech. Na pražském Vítkově se uskutečnil pietní akt za účasti ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), památku veteránů uctili například také v Brně. Na veterány a oběti války Češi vzpomínali také při bohoslužbách a veřejných shromážděních.

Jedenáctý listopad, kdy byla v roce 1918 uzavřena dohoda o příměří na západní frontě ve válce, která získala přídomek první až po vypuknutí druhé světové války, se postupem času stal připomínkou všech válečných veteránů. Jejich symbolem je květ vlčího máku, který si lidé připevňují na oblečení. V České republice se připomíná od roku 2001.

Ministr obrany udělil 22 lidem nejvyšší resortní vyznamenání

Ministr obrany Lubomír Metnar dnes u příležitosti Dne válečných veteránů a výročí konce první světové války vyznamenal 22 lidí nejvyššími vyznamenáními svého resortu. Jsou mezi nimi lidé bojující ve druhé světové válce i vojáci zranění v novodobých zahraničních misích české armády. Do hodnosti plukovník ve výslužbě byl jmenován podplukovník ve výslužbě Jakub Matulík, který mimo jiné působil jako pozorovatel OSN v misi UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.

Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně dostal v Národním památníku na Vítkově kapitán Viktor Pattia, velitel 10. strážní roty, která střeží afghánskou leteckou základnu Bagram, kde letos v srpnu zahynuli čeští vojáci. Patia byl oceněn za to, že i po složité situaci po incidentu jednotka pokračovala v plnění úkolů. Stejné vyznamenání dostal nadporučík Daniel Píša za vynikající plnění úkolů v zahraniční operaci.

Metnar dnes připomněl, že Den válečných veteránů, který se slaví od konce první světové války, připomíná oběti všech konfliktů, ať už byly na jakékoli straně. V tuzemsku si lidé připomínají legionáře, díky nimž také mohlo vzniknout Československo, odbojáře z druhé světové války i vojáky současné působící v zahraničních misích. Díky profesionalitě vojáků toto zahraniční angažmá zvýšilo prestiž české armády, přesto 28 z nich při plnění svých úkolů zemřelo, uvedl. Dnešní vzpomínku věnoval čtyřem vojákům, kteří letos padli v Afghánistánu.

Veterán druhé světové války Emil Boček poděkoval Metnarovi, že ministerstvo obrany prostřednictvím svého odboru péče o válečné veterány vysloužilé vojáky podporuje; uvedl ale také, že mezi pracovníky ministerstva obrany jsou i tací, kteří tuto činnost zneužívají ve svůj prospěch. Metnarovi pak spolu se zástupci Československé obce legionářské předal u příležitosti stého výročí vzniku Československa a dnešního svátku Československého lva jako symbol české státnosti.

Záslužný kříž ministra obrany ČR třetího stupně dostalo dnes 15 lidí především za zásluhy během druhé světové války. Čtyři z oceněných, Jan Šimčík, Lukáš Hirka, Vladimír Šupa a Ivan Vorel utrpěli zranění během novodobých misí české armády. Záslužný kříž ministra obrazy ČR třetího stupně in memoriam dostal Pravoslav Batěk, Jakub Ficel, Lydie Horálková, Jan Pavlačka a František Starý.

Batěk byl účastníkem národního boje za osvobození od září 1944, kdy navázal spolupráci s partyzánskou skupinou operující v Chřibech. Jeho rodina doma ukrývala ruskou partyzánku. Ficel působil v partyzánské skupině na Slovensku a účastnil se akcí na podporu Slovenského národního povstání.

Lydie Horálková se účastnila bojů Karpatsko-dukelské ofenzivy, také se zúčastnila Slovenského národního povstání. Po válce byla vyznamenána, na jaře 1950 však propuštěna z armády a zbavena vojenské hodnosti. František Starý byl nejmladším československým vojákem, který se účastnil bojů u Tobruku, kde byl těžce raněn. Zúčastnil se vylodění ve Francii a obléhání Dunkerque, kde byl také zraněn. Po únoru 1948 opustil republiku a odjel do Anglie.

Ocenění pro velitele z Afghánistánu patří podle něj celé jednotce

Jako ocenění těch, kdo položením svých životů zachránili životy dalších, vnímá své vyznamenání Viktor Patia, velitel strážní jednotky, jejíž tři členové zahynuli letos v Afghánistánu při sebevražedném bombovém útoku. Patia dnes dostal Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně, nejvyšší vojenské resortní vyznamenání. Ministr Lubomír Metnar mu je udělil za jeho působení poté, co jednotka přišla o své tři členy, ale dál plnila své operační úkoly.

"Ocenění patří celé jednotce, která v Afghánistánu byla. To, že já to přebírám, je, myslím, výraz poděkování za jejich práci jako jednotky. Od toho je to jednotka. Není to jen moje práce v žádném případě," řekl Patia ČTK.

Počátkem srpna vojáci hlídkovali v okolí základny Bagrám a ve městě Čáríkár je napadl sebevražedný útočník. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek zemřeli, zraněni byli i další vojáci, jeden americký a dva afghánští. Tři padlí vojáci byli od ministra obrany vyznamenáni Křížem obrany státu in memoriam a 28. října je prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí Za hrdinství.

"Pokud přijdete o tři výborný kluky, je to asi ta nejhorší věc, kterou můžete v životě zažít. Ale v této práci s tím musíme počítat. Vím, že byli výborně připravení a vím, že to, co udělali, zachránilo další životy," řekl Patia. Přiznal, že ho překvapila vlna solidarity, která se poté v Česku zvedla. "Chtěl bych za to veřejnosti poděkovat. My všichni jsme tohle vůbec nečekali, ale velmi nám to pomáhalo i v místě nasazení. Vidíme, že ta práce je důležitá a že lidé nás podporují a že prostě tyhle věci se stát můžou," řekl.