Zvon #9801 pro Prahu je vyčištěn, zvonaři namontovali hlavu a udělali zkoušku

Ve zvonařské dílně Grassmayer v rakouském Innsbrucku dokončili výrobu takzvaného falešného zvonu, který poslouží k vytvoření formy pro odlití památečního zvonu #9801. Ten má podle iniciátorů jeho vzniku, členů spolku Sanctus Castulus, připomenout osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z Protektorátu Čechy a Morava do Německa. V budoucnu by měl být umístěn na pražském Rohanském ostrově PR/Sanctus Castulus

Praha/Innsbruck - Památeční Zvon #9801 pro Prahu je dokončen. Zvonaři ho vyčistili, namontovali takzvanou hlavu a srdce a provedli tónovou zkoušku. Zvon v tuto chvíli čeká už pouze na převoz do Prahy, který by se měl uskutečnit ještě letos v srpnu. ČTK to řekl Ondřej Boháč, zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus, který vznik zvonu inicioval. Peníze iniciátoři vybírají ve veřejné sbírce. Zvon vyrobila rakouská zvonařská dílna Grassmayr z Innsbrucku, která rovněž odlila největší fungující kostelní zvon na světě, který je v rumunské Bukurešti.

Do Prahy by měl zvon dorazit ve druhé polovině srpna. Umístěn bude v budoucnu na Rohanském ostrově, odkud byly odvezeny zvony rekvírované za druhé světové války.

"Dokončena je povrchová úprava zvonu, kdy jej zvonaři vyčistili od zbytků formy, začistili reliéfy a jeho povrch. Na zvon byla namontována dřevená modřínová hlava, za kterou bude zavěšen. Provedena byla tónová zkouška, která dopadla výborně. Odlitek je velmi kvalitní a hlas zvonu je podle zvonaře Petera Grassmyera mimořádně zdařilý," řekl Boháč.

Zvonaři rovněž vytvořili ocelové srdce zvonu, které váží přibližně 400 kilogramů. V dílně už sestavený zvon zvonaři vyzkoušeli - poprvé ho rozezněli právě bratři Johannes a Peter Grassmayrovi.

Ze slitiny tvořené ze 78 procent bronzem a z 22 procent cínem byl zvon odlit letos v pátek 10. června a od té doby v takzvané licí jámě chladnul. Po vyzvednutí 23. června měl stále teplotu okolo 70 stupňů Celsia. V následujících dnech a týdnech jeho povrch zvonaři čistili, pískovali a odstraňovali zbytky formy.

Zvon měří 187 centimetrů a váží 9801 kilogramů. Hmotnost byla stanovena na základě počtu zvonů zrekvírovaných za druhé světové války. Hlavním motivem výzdoby zvonu #9801 je podle autorů jeho výtvarné podoby Kryštofa Čižinského a Jakuba Kamínka přerod starého a zničeného v nové. Plášť zdobí fragmenty ze zvonů, které byly za války zničeny a jejichž kov byl využit ve zbrojařském průmyslu.

Rakouský zvonař Johannes Grassmayr už při odlévání ocenil myšlenku, se kterou za ním spolek z Prahy přišel. "Fascinuje nás nápad vyrobit zvon připomínající zvony ztracené za druhé světové války," řekl tehdy. Význam podobného projektu podle něj ještě posílil mezinárodní vývoj posledních měsíců. "Nikdo z nás nemohl tušit, že vypukne válka na Ukrajině. Tím získal tento zvon mnohem větší symboliku, než jakou měl před několika měsíci," uvedl.

Umístění zvonu na Rohanském ostrově je předběžně plánováno na rok 2024, předtím bude dílo dočasně na pontonu na Vltavě. Se zvonem na Rohanském ostrově budou podle dřívějšího vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka počítat i projektanti, kteří budou navrhovat budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova.