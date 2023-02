Zvolený prezident Pavel bude v týdnu jednat s Jurečkou a Rychetským

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel bude tento týden jednat s ministrem práce a sociálních věcí a životního prostředí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a předsedou Ústavního soudu (ÚS) Pavlem Rychetským. Vyplývá to z programu, který jeho tým publikoval ve veřejném kalendáři. Pavla čeká také čtvrteční výjezd do Ústeckého kraje a už v úterý lékařská prohlídka v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Její výsledky by měly být známy do březnové inaugurace.

Setkání s Jurečkou je podle kalendáře v plánu ve středu odpoledne, již dnes bude Pavel s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a později s Rychetským. S ním bude Pavel patrně mluvit o budoucím obsazení Ústavního soudu. Rychetský končí ve funkci v srpnu, mandát letos vyprší dalším šesti jeho kolegům. Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na desetileté funkční období.

Pavel dnes na tiskové konferenci řekl, že chystá schůzku s právníkem Janem Kyselou, s kterým chce probrat proces výběru a schvalování ústavních soudců. Chce, aby byl transparentnější, veřejný by měl být seznam kandidátů, kteří by mohli absolvovat veřejná slyšení. "Budeme se o tom bavit v následujících dnech," uvedl. Rychetského si chce dnes hlavně vyslechnout, je to podle něj člověk, který má co říct nejen k chodu ÚS, ale i politice. "Budu v poslouchacím módu a nechám se poučit," řekl Pavel.

Pavel má v kalendáři také úterní jednání s ředitelem sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Janem Jirešem, který vedl český vyjednávací tým u česko-americké dohody o obranné spolupráci (DCA). Jireš před týdnem oznámil, že vyjednavači na pracovní úrovni dokončili návrh, který má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku.

Čtvrtek stráví Pavel v Ústeckém kraji. Cesta by měla zahrnovat Šluknov, Mikulášovice, Českou Kamenici a Ústí nad Labem. Minulý týden byl Pavel dva dny v Karlovarském kraji, cílem bylo poznat hlavní problémy jednoho z krajů, který patří mezi strukturálně postižené a v mnoha statistikách se umisťuje na posledním místě. Stejný cíl bude mít patrně cesta do Ústeckého kraje.

Pavel dnes řekl, že v Karlovarském kraji při jednání se zástupci samospráv hovořili o odlivu mladých lidí z regionu, dopravě, bydlení či dostupnosti zdravotní péče. Vyslechl si výtky, že většinu věcí řeší centrální ministerstva bez dostatečné znalosti místních poměrů. Vzhledem k tomu, že návštěva bude jen jednodenní, počítá s tím, že bude příště potřeba navštívit i další místa.

V sobotu by se měl Pavel zúčastnit vzpomínkového koncertu k připomenutí roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Stejného tématu by se měl týkat Pavlův tzv. prezidentský stream na sociálních sítích v sobotu odpoledne. "V pátek bude hlavní akcí účast na akci Ukrajina - rok poté, kterou organizuje pražské zastoupení Evropské komise," doplnil Pavel.

V úterý dopoledne absolvuje Pavel prohlídku v ÚVN. "Nechám si udělat komplexní prohlídku, abych splnil, co jsem říkal, že do inaugurace bude zveřejněna zpráva o mém zdravotním stavu," řekl.

Pavel: Ukrajina navrhne termín cesty do Kyjeva. V polovině března letí do Polska

Petr Pavel o víkendu požádal ukrajinskou stranu, aby jako první přišla s návrhem termínu jeho cesty do Kyjeva. Předpokládá, že se tak stane brzy, řekl na dnešní tiskové konferenci v pražském Hrzánském paláci. Pavel také oznámil, že oficiální cestu do Polska podnikne týden po inauguraci, a to 16. a 17. března.

Pavel uvedl, že se na Mnichovské bezpečnostní konferenci minulý týden sešel s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem, který zopakoval velký zájem na cestě zvoleného prezidenta do Kyjeva. Pavel ale řekl, že vnímá, že země je ve válce a četnost návštěv zahraničních státníků je aktuálně poměrně velká.

"Proto jsem je požádal, aby první návrh termínu udělali oni. Z naší strany přece jenom flexibilita je větší. Předpokládám, že v krátké době se ukrajinská strana ozve s nějakým návrhem," řekl Pavel.

Pavel na okraj konference jednal také například s prezidenty Francie Emmanuelem Macronem, Litvy Gitanasem Nausédou či Polska Andrzejem Dudou. Hovořil také s premiéry Švédska, Finska či Estonska, s několika ministry zahraničních věcí nebo s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem.

Pavel po jednání s Dudou slíbil, že do Polska pojede na druhou zahraniční cestu po Slovensku. Dnes oznámil přesné datum. Duda podle něj chce také v zatím neupřesněném termínu uspořádat neformální jednání s Pavlem a Nausédou ve Visle.