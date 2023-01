Zvítězily hodnoty kandidáta občanů, přivítal Fiala zvolení Pavla

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) přivítal zvolení bývalého vysoce postaveného představitele české armády a NATO Petra Pavla prezidentem. Vyhrál občanský kandidát, hodnoty, které reprezentoval, řekl předseda vlády na tiskové konferenci ve Strakově akademii. Pavel podle něj získal velmi silný mandát.

"Na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat názory a postoje, zklidňovat konflikty, to je teď mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost," konstatoval.

Ze strany Pavlova rivala, expremiéra Andreje Babiše (ANO) podle Fialy společnost viděla nejodpornější kampaň v historii. Vyzval ke zklidnění situace. "Populismus se přímo propojil s extremismem, to je mimořádně nebezpečné. Viděli jsme popírání spojeneckých závazků, lži , vyvolávání strachu, snahu rozdmýchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. Provázely to výhrůžky, nábojnice, lži o úmrtí. To je daleko za hranou toho, co by mělo být standardem," uvedl.

Vyzval ke zklidnění. "Obracím se na všechny politiky, abychom společně udělali vše pro to, aby se situace co nejdřív zklidnila," uvedl. Společnost by se podle něj měla semknout, aby společně zvládla problémy, kterým čelí. Zmínil, že válka na Ukrajině stále trvá. S pozůstatky Babišovy předvolební kampaně se podle něj bude Česko nějakou dobu vyrovnávat. "Mohu doufat, že si mnozí uvědomili, že tímto způsobem se nedá postupovat dál, že příští kampaně budou slušnější, pravdivější," řekl. Zmínil, že vládní strany dokázaly expremiérovo hnutí ANO několikrát drtivě porazit, nyní ho drtivě porazil Petr Pavel. Toho vládní strany před volbou podpořily, vlastního kandidáta nepostavily.

S nově zvoleným prezidentem se předseda vlády sejde ještě dnes odpoledne v jeho volebním štábu. Novinářům řekl, že ho nechce zahrnovat rychle novou agendou, ale spolupráci nastavit tak, aby fungovala od prvního dne vykonávání funkce nové hlavy státu. Pavel se jí ujme počátkem března. Je dost času, termín voleb je nastaven tak, že máme několik týdnů, abychom všechny otázky vyřešili a připravili, aby po nástupu do funkce jsme mohli nastavit od prvního dne dobře fungující spolupráci, uvedl. Počítá s pravidelným kontaktem s nově zvoleným prezidentem.

