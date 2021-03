Zvířata v pražské zoo představí publikace Ztichlá zoo

V pražské zoologické zahradě byla 27. března 2021 slavnostně pokřtěna knižní publikace Ztichlá zoo se 126 fotografiemi ze zahrady uzavřené kvůli pandemii covidu-19. Koupí titulu mají zájemci možnost přispět na provoz zahrady v Troji. Prostřednictvím fotografií, jejímiž autory jsou převážně Miroslav Bobek a Petr Hamerník, zoo podle Bobka rekapituluje období od začátku března 2020 do konce února 2021. Během těchto 365 dnů přišla na svět dvě slůňata, orangutan a stovky dalších mláďat.

Praha - Chovatelé a další pracovníci zoo v Praze připravili knižní publikaci se 126 fotografiemi ze zahrady uzavřené kvůli pandemii covidu-19. Koupí titulu Ztichlá zoo mají zájemci možnost přispět na provoz zahrady v Troji. Novinářům to dnes sdělil ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

"Chceme našim příznivcům nabídnout pohled na to, co v zoo nemohli vidět. Zároveň to je vlastně historický dokument, který bude sloužit jako vzpomínka na vymknutou dobu," řekl ředitel pražské zoo. Výtěžek z prodeje bude určený na provoz zoologické zahrady. Cena knihy je v e-shopu zoo 390 korun.

Prostřednictvím fotografií, jejímiž autory jsou převážně Miroslav Bobek a Petr Hamerník, zoo podle Bobka rekapituluje období od začátku března 2020 do konce února 2021. Během těchto 365 dnů přišla na svět dvě slůňata, orangutan a stovky dalších mláďat. V zoo se také otevřel Darwinův kráter, jehož obyvateli jsou mimo jiné ďáblové medvědovití. Prostřednictvím fotografií v knize budou lidé moci nahlédnout i tam, kde se návštěvníci běžně nedostanou. Uvidí tak například zákulisí práce chovatelů.

Zoologická zahrada v Praze patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Kvůli nucenému uzavření, způsobenému vládními opatřeními vůči šíření covidu-19, odhaduje pražská zoo propad příjmů zhruba na 40 milionů. Zájemci mohou zoo podpořit nákupem tzv. stravenky pro zvířata, adopcí zvířat nebo jejich sponzoringem.