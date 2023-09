Zvereva na US Open zasáhla hitlerovská urážka, fanouška z hlediště vyvedli

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):Muži:Dvouhra - 4. kolo, 5. září 2023. Alexander Zverev z Německa.

New York - Německý tenista Alexander Zverev ve čtvrtfinále US Open přerušil hru kvůli urážce z hlediště. U rozhodčího si podle médií postěžoval, že slyšel "tu nejhorší hitlerovskou frázi". Ochranka diváka odvedla a Zverev následně v noční bitvě vyřadil turnajovou šestku Itala Jannika Sinnera.

"Řekl mi tu nejhorší Hitlerovu větu, která existuje. To je nepřijatelné," postěžoval si Zverev sudímu ve čtvrtém setu, který finalista newyorského grandslamu z roku 2020 později prohrál. Rozhodčí diváky požádal o ohleduplnost k hráčům a muže v modré kšiltovce ochranka během výměny stran ze stadionu vyvedla.

"Projevoval se delší dobu. Mám rád, když jsou fanoušci hlasití, plní emocí. Ale jsem Němec a nejsem na tu historii hrdý. Seděl v jedné z předních řad a slyšelo to hodně lidí. Takže kdybych nereagoval, myslím, že by to bylo špatně," dodal.

Zverev hrál v pondělí poprvé na letošním US Open na hlavním kurtu Arthura Ashe s kapacitou 23 tisíc diváků. Zápas skončil až po půl druhé v noci. Německý tenista Sinnera udolal 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 a čeká ho světová jednička Španěl Carlos Alcaraz.