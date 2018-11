Londýn - Tenista Alexander Zverev vyhrál Turnaj mistrů a za pomoci kouče Ivana Lendla slaví největší úspěch kariéry. Němec ve finále v londýnské O2 areně porazil světovou jedničku Srba Novaka Djokoviče 6:4 a 6:3.

V jednadvaceti letech a šesti měsících je Zverev třetím nejmladším vítězem Masters. Dříve to stihli v roce 2008 o měsíc mladší Djokovič a nejmladším králem vrcholu sezony je Australan Lleyton Hewitt, kterému v roce 2001 bylo dvacet let a osm měsíců.

"Nedokážu popsat, co se ve mně odehrává. Je to můj největší titul v kariéře," řekl Zverev, který letos získal čtvrtý turnajový vavřín a celkově desátý. Pogratuloval Djokovičovi a vynášel do nebe svůj realizační tým. "Můj táta mě trénuje celý život a je nejlepší tenisový trenér. Možná bude plakat štěstím celý rok. A děkuji Ivanu Lendlovi, že se ke mně přidal. Funguje to dobře a doufám, že to tak zůstane."

Zverev kráčí ve šlépějích slavných krajanů a Turnaj mistrů ovládl jako třetí Němec v historii. Navázal na trojnásobného šampiona Borise Beckera, který naposledy zvítězil před 23 lety. Jednou trofej vybojoval Michael Stich.

Ve skupině vyhrál Djokovič jasně 6:4 a 6:1, ale v duelu o titul předvedl Zverev jedno z nejlepších představení v kariéře. Prakticky nekazil, ve výměnách měnil rytmus, nikam nespěchal a v ideálním okamžiku dokázal udeřit. Pevnou hrou od základní čáry prakticky porazil Djokoviče stylem, kterým jinak dominuje Srb.

V deváté hře prvního finálového setu Němec připravil světovou jedničku jako první v turnaji o servis a jako by tím Djokoviče odčaroval. Ve druhém setu vzal králi sezony podání ještě třikrát a překvapivě jistě dokázal zápas dovést k vítězství.

Djokovič tak nedosáhl na šestý triumf z Turnaje mistrů a nevyrovnal se Švýcaru Rogeru Federerovi, kterého Zverev letos vyřadil v semifinále.

"Sascha hrál mnohem líp než ve skupině. Je ještě mladý, ale už prožívá skvělou kariéru a přeju mu vše nejlepší do budoucna," řekl jednatřicetiletý Djokovič a dodal: "A když už mluvíme o mládí, tak věřím, že mám před sebou ještě hodně let a uvidíme se tady v dalších sezonách. Přes prohru mám za sebou skvělý rok."

Djokovič letos sice začal sezonu s problémy, ale po vyřešení zdravotních problémů a obnovení spolupráce se slovenským trenérem Mariánem Vajdou ve druhé části roku vyhrál mimo jiné Wimbledon a US Open a znovu je jedničkou.

Už popáté slavil ve čtyřhře titul Američan Mike Bryan. Spolu s krajanem Johnem Sockem, jenž letos po jeho boku nahradil zraněné dvojče Boba, porazili ve finále 5:7, 6:1, 13:11 francouzskou dvojici Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert.

Čtyřicetiletý Mike Bryan a o čtrnáct let mladší Sock tak triumfem na Turnaji mistrů korunovali skvělý společný půlrok. Dohromady se dali teprve v červnu, poté co Bob Bryan musel na operaci s kyčlí, a společně vyhráli tři nejcennější tituly, jež byly k mání. Triumfovali ve Wimbledonu, na US Open a dnes i na finále sezony ATP Tour.

Londýnský triumf bude nejspíše jejich rozlučkou, neboť od příštího roku by se k sobě měla dvojčata Bryanova vrátit.

Výsledky tenisového Turnaje mistrů v Londýně

(tvrdý povrch, dotace 8,5 milionu dolarů):

Dvouhra - finále:

A. Zverev (3-Něm.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

M. Bryan, Sock (5-USA) - Herbert, Mahut (8-Fr.) 5:7, 6:1, 13:11.