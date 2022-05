Zverev porazil na Roland Garros Alcaraze a je opět v semifinále

Německý tenista Alexander Zverev se raduje z postupu do semifinále French Open, 31. května 2022.

Německý tenista Alexander Zverev se raduje z postupu do semifinále French Open, 31. května 2022. ČTK/AP/Thibault Camus

Paříž - Třetí tenista světa Němec Alexander Zverev vyřadil na grandslamovém Roland Garros šestého nasazeného Carlose Alcaraze ze Španělska po výhře 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 a probojoval se podruhé za sebou na antukovém turnaji v Paříži do semifinále. V něm se utká buď s úřadujícím šampionem Novakem Djokovičem nebo třináctinásobným vítězem French Open Rafaelem Nadalem. Jejich vzájemný duel je na programu dnes večer.

Prvními semifinalistkami ženské dvouhry se staly Martina Trevisanová a Cori Gauffová. Italská tenistka zdolala 6:2, 6:7, 6:3 Leylah Fernandezovou z Kanady, osmnáctiletá Američanka Gauffová porazila krajanku Sloane Stephensovou 7:5, 6:2. Obě vítězky postoupily na grandslamovém turnaji mezi nejlepší čtveřici poprvé v kariéře a utkají se spolu o účast ve finále.

Pětadvacetiletý Zverev oplatil o šest let mladšímu soupeři květnovou porážku z finále v Madridu a vyhrál třetí ze čtyř vzájemných zápasů. V dramatickém utkání se mohl opřít o výtečný servis. Celkem přišel o své podání dvakrát, poprvé až ve třetím setu. Ve čtvrté sadě využil v tie-brejku za stavu 8:7 druhý mečbol v utkání. Olympijský šampion z Tokia nadále živí naději na první grandslamový titul. Nejlépe byl dosud před dvěma lety ve finále US Open.

"Věděl jsem, že musím předvést od začátku svůj absolutně nejlepší tenis. Jsem rád, že se mi to podařilo. Doufám, že stihnu tenhle turnaj vyhrát dřív, než tu pak začne vítězit on (Alcaraz). Je to neuvěřitelný hráč," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Alcaraz, který v tomto roce získal čtyři triumfy na okruhu ATP a patřil k favoritům turnaje, doplatil v utkání také na 56 nevynucených chyb. Na Roland Garros vylepšil své osobní maximum, kterým bylo loňské třetí kolo.

Osmadvacetiletá Trevisanová byla ve čtvrtfinále Roland Garros také před dvěma lety, tehdy nestačila na pozdější vítězku Polku Igu Šwiatekovou. V souboji s o devět let mladší Fernandezovou sice ztratila poprvé v Paříži set, nakonec si však připsala na okruhu WTA desáté vítězství za sebou. Rodačka z Florencie a 59. hráčka světa před French Open vyhrála turnaj v Rabatu. Stala se tak osmou Italkou v historii, která si zahraje semifinále grandslamového turnaje.

Premiérový postup do semifinále grandslamu slaví také Gauffová, která minulý rok vypadla na Roland Garros ve čtvrtfinále. Stephensové oplatila loňské vyřazení v druhém kole US Open a ani v pátém zápase na French Open neztratila set. Stala se pátou tenistkou, která se v tomto století dostala do semifinále Roland Garros před 19. narozeninami.

S Trevisanovou se zatím 23. hráčka světa utkala jen jednou. Před dvěma lety s ní prohrála ve druhém kole Roland Garros ve třech setech.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: A. Zverev (3-Něm.) - Alcaraz (6-Šp.) 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7). Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Trevisanová (It.) - Fernandezová (17-Kan.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, Gauffová (18-USA) - Stephensová (USA) 7:5, 6:2. Čtyřhra - 3. kolo: Gauffová, Pegulaová (8-USA) - Hradecká, Mirzaová (10-ČR/Ind.) 6:4, 6:3. Junioři: Čtyřhra - 1. kolo: Menšík, Pieczkowski (5-ČR/Pol.) - Brunold, Gavrielides (Švýc./Něm.) 6:2, 6:2, Bartoň, Kim (ČR/USA) - Arutjunjan, Ivanovski (Běl./Sev. Mak.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Mikrut, Ródenas (Chorv./Šp.) - Nicod, Petr (ČR) 3:6, 7:6 (7:4), 10:5. Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Havlíčková (9-ČR) - L. Udvardyová (Maď.) 5:7, 6:2, 7:5, Bartůňková (13-ČR) - Ngijol-Carréová (Fr.) 6:3, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Klimovičová, Šálková (ČR) - Peyreová, Slamaová (Arg./USA) 6:2, 6:3, Seidelová, Steurová (Něm.) - Štruplová, Pedoneová (ČR/It.) 6:4, 6:2, Marčinková, Svendsenová (6-Chorv./Dán.) - Tomajková, Kuhlová (ČR/Něm.) 6:3, 3:6, 10:6. Čtyřhra - 2. kolo: Bejlek, Havlíčková (1-ČR) - Kupresová, Stoiberová (Kan./Brit.) 2:6, 6:4, 10:8.