Zvednout jsem to měl, litoval Hyka neproměněného nájezdu

Pardubice - Útočník Tomáš Hyka mohl v samotném závěru sedmého zápasu semifinále play off hokejové extraligy odvrátit porážku Pardubic a minimálně prodloužit souboj s Třincem. Necelé tři sekundy před koncem základní hrací doby ale neproměnil trestné střílení, Dynamo prohrálo 1:2 a v sérii podlehlo 3:4.

"Myslím, že jsem měl moc velkou rychlost, nestačil jsem to už zvednout. Ale zvednout jsem to měl, byla tam prázdná brána, to se prostě někdy stává," řekl Hyka novinářům. Ondřeje Kacetla v třinecké brance si dokázal položit na led, udělat mu kličku, ale jeho beton již nepřehodil.

Třicetiletý útočník v letošním play off skóroval dvakrát, na nájezd v hektické chvíli si věřil. "Byl jsem určený já nebo Tomáš Zohorna. Bavili jsme se i s trenérem gólmanů, tak jsem řekl, že jedu, že si věřím. Na tréninku mi to šlo. Udělal jsem vše dobře, ale prostě jsem to nezvedl," podotkl Hyka.

Pro Pardubice to byla poslední možnost, jak zápas dotáhnout do prodloužení. "Je to samozřejmě tlak, ale jako zkušený hráč bych si s tím měl poradit. Chtěl jsem dát gól, bohužel to nevyšlo," konstatoval Hyka.

Dynamo šlo v rozhodujícím domácím utkání do vedení po brance Petera Čerešňáka, jenže za Oceláře rychle vyrovnal Erik Hrňa a v polovině utkání stav otočil Karlis Čukste. "Je to pořád stejná písnička. Začali jsme celkem slušně, ale druhou třetinu jsme přestali hrát. Šance tam byly, k tomu tyčka, na konci nájezd, ale bohužel," kroutil Hyka hlavou.

Hokejisté Pardubic, kteří vyhráli základní část extraligy, tak zakončili sezonu na třetím místě. Po utkání převzali bronzové medaile. "Teď to samozřejmě bolí. Já jsem byl půl sezony nemocný, ale kluci celý ročník skvěle odmakali. Vím, že se musí vše sejít. Máme medaili, chtěli jsme samozřejmě víc, ale tohle nás může jen posílit do dalších ročníků," prohlásil Hyka.

Třinec bude útočit na čtvrtý mistrovský titul za sebou. "Třinec využil naše chyby. Když dáte navíc tak zkušenému týmu trochu šanci, aby hrál, tak ji využil. Jako u druhého gólu, jak to tam obránce hodil. Takový gól jsme my nedali," poznamenal Hyka.