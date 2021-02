Zvažovat nabídku Sparty nebylo zas tak náročné, řekl trenér Vrba

Praha - Pro trenéra Pavla Vrbu nebylo těžké zvážit nabídku vést fotbalovou Spartu místo odvolaného Václava Kotala. Přestože v minulosti koučoval plzeňského rivala, věří, že ho fanoušci pražského celku budou hodnotit podle toho, čeho s novým týmem dokáže.

"Nebylo to zas tak náročné. Není v Česku moc klubů, kde bych chtěl teď pracovat. Sparta mezi ně samozřejmě patří, sportovně mě to bude naplňovat. Doufám ale hlavně, že i já budu naplňovat očekávání vedení," řekl sedmapadesátiletý Vrba v rozhovoru pro klubovou televizi. Délku jeho smlouvy Letenští nezveřejnili.

Nemá obavu z toho, jak ho sparťanští příznivci přijmou. "Věřím, že mě budou fanoušci hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak to samozřejmě respektuju, nedivím se tomu. Ale práce trenéra je taková, že občas jste někde a pak zas někde jinde. Chci být hodnocený hlavně za to, jak budu pracovat a působit ve Spartě," uvedl Vrba.

"Beru Spartu jako velkoklub. Jsou tady tři čtyři top kluby a Sparta je mezi nimi. Chtěl bych tu uhrát něco, co už Sparta dlouho neuhrála," prohlásil Vrba, o něhož Pražané usilovali už v minulosti.

Cíle má stejné jako klubové vedení. "Dali jsme si časový harmonogram, který chceme plnit. Budu se snažit, abych ambice vedení naplnil a abychom byli úspěšní," konstatoval Vrba, který s Plzní vybojoval tři mistrovské tituly a třikrát si s ní zahrál základní skupinu Ligy mistrů.

Těší se na první trénink s mužstvem. "Zatím spíš řeším věci s vedením klubu. Hlavně už se těším na čtvrtek, kdy se konečně potkám s hráči a budeme na hřišti. Zatím je to každopádně příjemné," řekl bývalý trenér české reprezentace, ruského klubu Anži Machačkala či bulharského celku Ludogorec Razgrad, kde před příchodem na Letnou působil naposledy.

Některé současné hráče Sparty jako Bořka Dočkala, Ladislava Krejčího staršího či Davida Pavelku pamatuje z národního týmu. "Je pravda, že s některými z nich jsem se setkal v reprezentaci. Ty první kroky asi povedou k nim. Chci se o mužstvu dozvědět všechny důležité informace. Sami víte, že fotbal je i o vztazích v týmu a pokud tohle bude fungovat, tak přijde i dobrá hra a úspěchy," uvedl Vrba.

Poprvé povede Spartu, která na vedoucí Slavii ztrácí 12 bodů, v nedělním ligovém duelu v Olomouci. "Přiznám se, že to zatím všechno proběhlo hekticky. Zatím jsem neřešil věci ohledně víkendového zápasu. Teprve budu sledovat soupeře a konzultovat to s hráči," prohlásil přerovský rodák.

"Je pravda, že dostávám mužstvo tři dny před zápasem, ale vím, že jsou dobře připraveni, dobře trénovaní. Všichni víme, že v Olomouci to bude důležitý zápas a budeme tam chtít okamžitě uspět," dodal Vrba.