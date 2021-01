Zvažovaná opatření pro nás nemají ekonomický význam, tvrdí kinaři

Praha - Protipandemická opatření, která nabízí ve čtvrtém stupni systém PES, nemají podle provozovatelů kin ekonomický význam. Otevřít kinosály se jim nevyplatí. Ve čtvrtém stupni, který by měl platit od 1. února, mohou totiž kina zaplnit jen 20 procent své kapacity. Diváci by navíc museli například doložit negativní test a vstupenku by měl doplnit alespoň dvojkový respirátor (FFP2). Podle provozovatelé kinosálů by tak šli do ještě větší ztráty, než když jsou kina zavřená.

Změny v protiepidemickém systému PES dnes projedná rada vlády, ve středu odborné skupiny. Kinosály musely od 10. března kvůli covidu-19 přerušit provoz. Klasická kina mohla zahájit omezený provoz 11. května, nově jsou zavřená od 12. října. "Stát nám ve čtyřce umožňuje otevírat za ekonomicky naprosto nesmyslných a nerealizovatelných podmínek, takže o tom vůbec nediskutujeme," řekl ČTK za síť multikin Cinestar ředitel společnosti Jan Bradáč.

Podle zvažovaných opatření ve čtvrtém stupni systému PES diváci nesmí ani konzumovat občerstvení. "Nemůžeme otevřít bez konzumace, pro nás je to klíčová věc, aby lidé vůbec do kina přišli. V případě zákazu konzumace půlka diváků nechodí. Žádný ekonomický smysl také nedává lidí testovat a neřešitelný je pro nás problém kapacity, těch 20 procent je hraničních, potřebovali bychom třicet procent," uvedl Bradáč.

Podle Bradáče jsou i kompenzace, které se snaží kinaři získávat, problematické. Stát je podle něho různě stropuje, takže nedostanou nikdy více než určitou částku bez ohledu na to, jaké jsou skutečné náklady. "Nejde to otevřít. To není otázka ekonomické výhodnosti, my stále státu opakujeme, aby nám ve čtyřce za těchto podmínek neumožňoval otvírat. To je, jako kdyby nám řekli, abychom si koupili nové auto, že si můžeme načichat, jak je krásně voňavé, ale nikam se s ním nerozjedeme, protože do něho nesmíme nalévat benzin," prohlásil.

Zástupce společnosti Aerofilms Ivo Anderle sdělil, že případné rozjetí provozu kin za podmínek čtvrtého stupně protiepidemického systému PES by znamenalo okamžitě ekonomickou ztrátu a v podstatě ještě horší situaci, než když je kino zavřené a má nárok na kompenzace. "Máme zájem otevřít, protože chceme být v kontaktu s diváky, ale nemůžeme si dovolit prohlubovat ztrátu. Chápeme nutnost restrikcí, ale otevření by mělo nastat v okamžiku, kdy budeme vědět, že restrikce budou alespoň částečně nahrazeny nějakou kompenzací, abychom nešli do ještě větší ztráty, než když jsme zavření," uvedl.

Také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) v České televizi v pondělí uvedl, že podmínky čtvrtého stupně systému PES pro pravidelná kulturní představení nedávají prostor. První šance vidí při případném třetím stupni nejdříve v polovině března.