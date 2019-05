Zúročení celé sezony, řekl Sadílek o nominaci do reprezentace

Praha - Záložník Michal Sadílek vnímá premiérovou nominaci do seniorské fotbalové reprezentace jako odměnu a zúročení celé minulé sezony, během níž se prosadil do A-týmu PSV Eindhoven. Devatenáctiletý talent chce zabojovat, aby se v červnových domácích zápasech kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou dostal i na hřiště.

"Pocity jsou nádherné. Je to takové zúročení celé sezony, jak se vyvíjela. Řekl bych, že takovou sezonu nikdo neočekával. Rodina, manažer, spoluhráči ani v klubu nečekali, že tak rapidně půjdu nahoru. Jsem za to nesmírně rád, že teď přišla i nominace do áčka, i když mi samozřejmě pomohlo i to, že je hodně zraněných hráčů," řekl Sadílek v rozhovoru s ČTK.

"Budu se od zítřka účastnit takového minikempu v Praze a uvidíme, jak se mnou trenéři budou počítat. Já se na tréninku budu snažit ukázat co nejvíc, a když se podaří nasbírat nějaký start a minuty, budu jenom rád," doplnil mladý středopolař.

O možné reprezentační pozvánce se poprvé dozvěděl od trenéra národního týmu do 21 let Karla Krejčího. "Mně už včera volal, že bych měl být nominovaný do áčka a že s jednadvacítkou nepojedu, ale ještě to nebylo oficiální a moc se nevědělo," přiznal Sadílek.

"Dneska jsem se zúčastnil exhibice na své bývalé škole v Hradišti, a když jsme šli do kabiny, tak mi jeden trenér Slovácka z mobilu přečetl, že jsem oficiálně nominovaný do áčka. Samozřejmě jsem to nečekal, protože jsem počítal s tím, že budu v jednadvacítce. Potěšilo mě to, ale ne, že bych se teď nějak bál. Beru to, jak to přichází, a jsem rád, že jsem teď dostal takovou odměnu," přidal odchovanec Slovácka, kterému od rána přišlo už mnoho gratulací.

Během nedávno skončeného ročníku odehrál za A-tým Eindhovenu 13 soutěžních utkání, ve kterých si připsal jeden gól a dvě asistence. Pevnější pozici měl především na jaře, ale už v závěru podzimní části si odbyl premiéru v Lize mistrů proti Interu Milán a za PSV také skóroval v nizozemské lize proti Alkmaaru.

"Osobní sny se mi určitě splnily, měl jsem tam nějaké milníky jako Ligu mistrů, první gól, první start, reprezentaci. Ale týmově to nebylo povedené, nemáme v téhle sezoně s PSV trofej, takže to bylo určité zklamání," konstatoval Sadílek.

Mrzelo ho, že svěřenci Marka van Bommela po výborném startu do sezony, kdy vyhráli 16 z úvodních 17 ligových zápasů, na jaře několikrát klopýtli a nakonec v Eredivisie skončili druzí o tři body za Ajaxem. Amsterodamský celek překvapivě došel až do semifinále Ligy mistrů a k nizozemskému titulu přidal i triumf v domácím poháru.

"Nepomohla nám zimní přestávka a dá se říct, že na jaře jsme se potýkali s nějakým poklesem formy nebo s únavou. Ajaxu pomohl i zápasový rytmus, že měli dva zápasy týdně, zatímco my měli celé jaro jen jeden zápas týdně. Ajax vyhrál zaslouženě. V Lize mistrů i v nizozemské lize hráli super fotbal a nezbývá nám než sklopit hlavu a přesunout se do další sezony," prohlásil Sadílek.