Zubaři: Kraje by měly určit ordinace pro péči o lidi s virem

Praha - Kraje by měly podle České stomatologické komory (ČSK) určit zubní ordinace, které budou pečovat o lidi v karanténě nebo s podezřením na nákazu novým typem koronaviru. Musí je vybavit respirátory z těch, které dostanou do ministerstva. Komora to napsala v dopise adresovaném zástupcům jednotlivých krajů. V Česku je aktuálně 96 osob s nemocí COVID-19, kterou nový typ koronaviru přenáší. Další tisíce lidí jsou v karanténě poté, co se od soboty vrátili z Itálie.

"Pokud by bylo respirátorů druhé a třetí třídy žalostně málo, vybavit jimi v každém kraji jednu ordinaci, ideálně v nemocnici, kde jsou soustředěni infekční pacienti, aby nemuseli být složitě dopravováni," uvedl v dopise prezident ČSK Roman Šmucler. Každá by měla mít respirátory pro zubního lékaře i asistentku, fungovala by zároveň jako pohotovost. Prozatím mají zubaři doporučení odložit péči na pozdější dobu.

V případě větších zásob respirátorů je podle Šmuclera vhodné vybavit jednu ordinaci, nejspíš stomatochirurgickou, v každém okrese a tam směřovat všechny osoby v karanténě nebo osoby, které byly v kontaktu s nakaženými nebo v rizikovém regionu. Ideální je podle Šmuclera dodat ochranné pomůcky do všech ordinací.

"Nedostali jsme odpověď, zda je možné použít něco jiného, když nemáme respirátory druhé a třetí třídy. Podle výrobců v omezené míře fungují i respirátory třídy první a ty ČSK pro své členy zajistila," uvedl prezident komory. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na dnešní tiskové konferenci jich zubaři mají 100.000.

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zdravotníci patří mezi osoby, které virus ohrožuje nejvíc. "Zvýšená míra ohrožení plyne z povahy péče stomatologické péče, která zahrnuje jak místo ošetření v ústech, použité ošetřovací techniky, které způsobují rozptyl aerosolů při použití rotačních nástrojů, a blízký kontakt s pacientem," píší zubaři krajům.

Odborníci již dříve avizovali, že v případě, že se počty nakažených v Česku zvýší, budou potřebovat i další zdravotní péči, může jít například o infarkty nebo porodny nemocných s COVID-19. Péče by se měla koncentrovat do nemocnic, které mají infekční oddělení a personál proškolený na práci s rizikem nákazy infekční chorobou.