Plzeň - Fotbalisté poslední Dukly v sobotu uzavřeli základní část první ligy debaklem 0:4 v Plzni a s devítibodovou ztrátou na patnáctou Karvinou. Trenér Pražanů Roman Skuhravý prohlásil, že aktuální manko se rovná sestupu a přiznal, že tým z Julisky pětizápasovou nadstavbu zřejmě neodehraje v nejsilnějším možném složení.

"Samozřejmě ve hře je patnáct bodů, budeme chtít v každém zápase uspět. Ale nejsem naivní, ta ztráta se v téhle chvíli rovná sestupu pro Duklu Praha," řekl Skuhravý na tiskové konferenci v Plzni.

"My si tohle musíme vyhodnotit, protože daleko pravděpodobněji těch pět zápasů využijeme k tomu, abychom dáli příležitost hráčům, kteří nebyli tolik vytížení. Ale uvidíme," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč, jehož svěřenci zahájí skupinu o záchranu v sobotu doma v malém pražském derby s Bohemians 1905.

Skuhravý přišel do Dukly v září krátce po ukončení angažmá v Opavě z rodinných důvodů. Dejvické mužstvo, které převzal po sérii sedmi porážek z úvodních sedmi kol, herně i výsledkově pozvedl. Na jaře však Pražané prohráli osm z jedenácti ligových zápasů a získali pouhých pět bodů. Celkově ve 30 kolech nasbírali jen 20 bodů.

Dukla ani v závěru sezony nezměnila herní filozofii založenou na kombinačním fotbalu a vydala se jinou cestou než Karviná, která angažovala trenéra "záchranáře" Františka Straku a vyhrála s ním čtyři z šesti kol.

"Tenhle náš způsob hry klade velké nároky na hráče. Samozřejmě můžete zvolit cestu jako Karviná - zachránit se a vlastně příští rok se zachraňovat znova. Anebo jednou začnete něco budovat, aby to mělo dlouhodobější trend a nějaký smysl. My se pro to rozhodli. Samozřejmě všechno tohle beru jako trenér na sebe, ale jsem přesvědčený o tom, že pro klub jako Dukla Praha je to jediná možná cesta," upozornil Skuhravý.

Na Julisce plánuje zůstat i v případě sestupu do druhé ligy. "Když jsem přicházel do Dukly, tak jsme si stanovili dva cíle. Krátkodobý byl zabojovat jednoznačně o záchranu a dlouhodobý, aby ta hra rozvíjela hráče," konstatoval bývalý obránce.

"Teď naše hra klade nároky na kondici, sebevědomí, herní odvahu. Prostě v téhle situaci, ve které jsme byli, není úplně jednoduchá. Někteří hráči v ní byli poprvé a to samozřejmě nohy svazuje. To, jestli budu trenérem Dukly, samozřejmě záleží na vedení. Ale momentálně tu podporu mám," dodal Skuhravý.