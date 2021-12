Ztraceného těší ocenění Český slavík, vydává vánoční klip a chystá letní turné

Praha - Čerstvý držitel trojnásobného ocenění Český slavík za rok 2021 Marek Ztracený považuje za největší smysl toho, co dělá, že dokáže posluchače přivést na jiné myšlenky. Těší ho, když na jeho koncertech fanoušci dvě hodiny nemyslí na to, jaké mají problémy. "Zpívám o tom, co zažívají oni i já, a to je asi důvod, proč se v tom lidé najdou," řekl Ztracený v rozhovoru s ČTK.

Fotogalerie

Populární zpěvák a skladatel v těchto dnech přichází s novou vánoční písní a videoklipem Vánoce jako dřív, který považuje za "malý hudební pokus o záchranu letošních Vánoc". Ve své novince se spojil s Kühnovým dětským sborem pod vedením Elišky Hrubé Toperczerové a s Hanou Zagorovou. "Už od svého koncertu v O2 aréně, na který jsem Hanku pozval jako hosta, jsem si přál mít s ní společnou písničku. Když jsem složil tuhle vánoční, hned jsem jí zavolal, jestli má chuť a sílu si ji se mnou zazpívat. Reakce byla okamžitá a Hanka byla nadšená. Je mi ctí zpívat s tak legendární zpěvačkou," dodal.

Po podzimních halových koncertech turné Restart 2021 Ztracený plánuje navázat na své vyprodané letní turné Tour de Léto. I v příštím roce chce opět uspořádat akci pro celou rodinu na zajímavých místech po celé zemi. V plánu má 18 zastávek. Tentokrát si přizval hosty, jako je například Richard Genzer, který připraví taneční školu, vařit se bude s MasterChefem Romanem Stašou. "Mě i kapelu baví být fanouškům nablízku a dát jim něco víc než koncert," uvedl.

Ztracený si nedávno z Českého slavíka odnesl nejvyšší ocenění v kategorii zpěváků, stal se i absolutním vítězem letošního ročníku podle počtu hlasů, kterých obdržel 48.048. Navíc získal cenu Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls, kterou se stala skladba Moje milá. "Bylo mi naznačováno, že se něco může stát. Ale netušil jsem, že by to mohlo být třikrát. Je pro mě důležitá i ta cena za písničku, protože vím, že ji mám od fanoušků. Nehodlám si z toho sednout na zadek nebo si ze sebe přestat dělat legraci. Ale je to pro mě velký impulz se dál snažit," uvedl. "Jsem strašně rád, že se anketa Český slavík vrátila. Je to prostor pro muziku v televizi a hraje se tam živě," dodal.

V minulosti anketu provázely malé či větší skandály, letos se o jeden postaral v kategorii Hip Hop & Rap rapper Martin Pohl vystupující pod jménem Řezník. Ve svém projevu zkritizoval popovou scénu a vyzval lidi, aby mu už příště neposílali hlasy. "Bylo to trochu legrační, beru to jako takovou hru. Na pódiu říkal, že hned odchází, nakonec tam seděl až do konce a fotil se s Richardem Krajčem," podotkl Ztracený.

Za obnovením Českého slavíka stojí matematik a podnikatel Karel Janeček. Ten ve svém projevu při předávání cen kritizoval protiepidemická opatření vlády, která podle něj měla zásadní negativní dopad na kulturu a vedla k rozdělení společnosti. "Každý má nárok na svůj názor, ale nepatřilo to tam. Slavík je hudební anketa a on mi po svém projevu málem zapomněl předat cenu, což považuju za úsměvnou historku," konstatoval rodák ze Železné Rudy Ztracený, který v roce 2008 odstartoval svoji kariéru písní Ztrácíš a stal se objevem roku v anketě Český slavík.