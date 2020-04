ZŠ zatím nemají informace k návratu deváťáků, řekl šéf asociace

Praha - Zástupci základních škol zatím nemají z ministerstva školství informace o tom, jakým způsobem by se případně školy mohly otevřít pro žáky devátých tříd k přípravě na přijímací zkoušky. ČTK to dnes řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Ministr školství Robert Plaga (ANO) ve středu uvedl, že bude usilovat o to, aby byl návrat deváťáků možný od 11. května. Podle Černého to vedení škol překvapilo. Čeká, jak ministerstvo či vláda informace upřesní. Podle něj by se tím vláda mohla zabývat asi už dnes.

"Zřejmě pan ministr reagoval na nějaké podněty, nevíme odkud, ale rozhodně na to v tuto chvíli připraveni nejsme. My jsme počítali s tím 25. květnem, že budeme otvírat školy," uvedl Černý. Podle něj ministr se zástupci asociace o různých věcech jednal, ale o návratu deváťáků od 11. května ne. "Samozřejmě my ale zatím máme strašně málo informací. Čekáme, že to snad nějakým způsobem dneska bude upřesněné, abychom věděli, co vlastně tím pan ministr myslel," řekl. "Třeba to ale nebude takový problém," dodal.

Plaga ve středu v České televizi řekl, že s epidemiology jedná o možném návratu deváťáků kvůli přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Vládní harmonogram uvolňování opatření ve školství předpokládá, že by se mohli vrátit do lavic nejdříve v červnu. Podle ministra by ale tuto možnost měli mít už od 11. května podobně jako studenti posledních ročníků středních škol, kteří se připravují na maturitní či závěrečné zkoušky. Domnívá se, že příznivý vývoj epidemiologické situace by to mohl umožnit.

Podle Černého je otázkou, jak by návrat deváťáků měl vypadat. "Pokud by měly přijít celé třídy deváťáků do školy, tak by to mohl být problém třeba i v tom, že jsme s učebnami počítali pro malé děti, které mají přijít od 25. května v malých skupinkách," řekl. Podle něj si některé školy už začaly promýšlet, jak by po 25. květnu měly fungovat, a nyní není jasné, zda nebudou muset naplánovaný systém změnit.

Školy zatím čekají také na manuál s hygienickými doporučeními, jak by měly svůj provoz po částečném otevření zajistit. Podle informací Černého se nyní dokončuje a školy by ho měly dostat do pondělí. Mluvčí ministerstva školství dnes řekla, že ho úřad představí nejpozději v první polovině příštího týdne.

Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené od 11. března. S jejich úplným znovuotevřením do konce školního roku už vláda nepočítá.

Od minulého a tohoto pondělí otevřela vláda postupně v omezeném režimu pro společné aktivity nejvýše pěti lidí vysoké školy. Od 11. května by se do škol mohli vrátit kromě studentů posledních ročníků středních škol individuálně také třeba žáci základních uměleckých škol. Pro mladší školáky by se dveře základních škol mohli otevřít 25. května. Nejméně počítá vláda do července s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.