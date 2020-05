Zrušit sezonu by bylo příliš jednoduché řešení, tvrdí šéf NHL

San Jose (USA) - Komisionář NHL Gary Bettman stále doufá, že se podaří dohrát sezonu přerušenou pandemií koronaviru. Kdy by se mohla elitní hokejová soutěž znovu rozběhnout, ale zatím ani rámcově jasné není.

"Nechci znít jako nenapravitelný optimista, ale zrušení sezony by bylo příliš jednoduché řešení. Znamenalo by to, že jste se přestali snažit. Věřím, že dostaneme možnost dohrát ročník," uvedl Bettman během online akce organizované týmem San Jose Sharks. "Až nastane správný čas a správné podmínky, až budeme schopni využít možnosti, o kterých se uvažuje, tak sezonu dohrajeme," dodal.

NHL se zastavila 12. března, přičemž základní část měla skončit 4. dubna a Stanley Cup měl vyvrcholit v červnu. Bettman už dříve uvedl, že času na dohrání sezony je dost, neboť začátek nového ročníku nemusí nutně být jako obvykle v říjnu, ale klidně až v listopadu či prosinci. Minulý týden NHL odvolala na podzim plánovaný pražský zápas mezi Bostonem a Nashvillem i další evropská utkání.